Maduro a Colombia; Quédense con sus perniles podridos por allá

ND / foto: @CancilleriaVE / 4 ene 2018.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó este jueves nuevamente a Portugal y Colombia de “sabotear” la importación de perniles que serían repartidos a través de los Clap en Venezuela. “Nos sabotearon, Portugal y Colombia. Le dije al vicepresidente Tarek que mostrara las pruebas, porque nosotros compramos todos los perniles en el mercado nacional, los que venían de Portugal no los sabotearon; podrán sacar la excusa que les dé la gana, pero no los sabotearon, pararon los barcos. Está bien, lo lograron, por ahora”, dijo el presidente mientras ofrecía el Balance de Gobierno del año 2017.

Maduro también detalló lo acontecido en la frontera colombiana con unas 2 mil toneladas de pernil que, según explicó, le impidieron el acceso a tierras venezolanas.

“Lo que pasó en la frontera con Colombia no tiene nombre. Nosotros logramos comprar con nuestra plata varios miles de pernil, dos mil toneladas de pernil que servirían como plan complementario con el que venía de Portugal, pero nos tienen una guerra, el imperialismo y sus lacayos prohibieron que los camiones pasaran la frontera y los retuvieron por una semana, ¿Qué pasó? Se pudrieron los perniles que venían importados y pagados desde Colombia a Venezuela”.

Y agregó: “Es una persecución brutal el bloque comercial contra Venezuela, pero les digo, no han podido ni van a poder. Quédense con sus perniles podridos por allá que Venezuela sigue su camino de libertad y de construcción de la felicidad social”.

El primer mandatario solicitó nuevamente al Vicepresidente que explicara –con pruebas- el caso del pernil a los venezolanos “para que la gente vea como esta gente tiene una obsesión fatal por hacerle daño a Venezuela”.

Dijo además que así actuaban con medicinas y alimentos. “Por eso tenemos que producir cada vez más”, recalcó.

vaya al foro

Etiquetas: Colombia | Nicolás Maduro | pernil | Portugal | saboteo | Venezuela