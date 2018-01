Maduro a Barboza: Momia perversa, te voy a enfrentar si te metes con el pueblo

ND / 8 ene 2018.- El presidente Nicolás Maduro repudió este lunes la intención de la Asamblea Nacional de decretar este martes, en sesión, un documento en rechazo a la criptomoneda El Petro. “Los restos de la Asamblea Nacional adeco burguesa va a aprobar no sé que cosa contra El PEtro. No quieren que el país prospere. Yo llamo al pueblo a repudiar activamente a esa Asamblea Nacional adeco burguesa que ahora viene contra El Petro, contra el carnet de la patria, conciencia y repudio contra esa Asamblea adecoburguesa”, dijo el presidente en cadena nacional.

Y continuó: Ahora nombraron a un tal presidente, Omar Barboza, un ser perverso, muy corrupto. Una momia. Si tuvimos a Ramos Allup que es ‘la vieja’, a Julio Borges que es ‘cejota’, ahora esta es ‘la momia’. Muy perverso el señor, veneno puro. Te voy a enfrentar si pretendes meterte con el pueblo, ponte las pilas porque puedes terminar muy mal, Omar Barboza, respeto al pueblo”.

El Jefe de Estado resaltó la invitación que, según, le hizo al nuevo presidente de la AN al diálogo del viernes, sin embargo, dijo que se le respondió “con una agresión”.

“Ellos no quieren que consigamos recursos para la prosperidad del pueblo. Me indigna esta gente tan perversa, tan traidora”, sostuvo.

“A ver si mañana tienen quórum”, concluyó.

