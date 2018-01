LVL insta a la oposición a ir unida a las elecciones Presidenciales

Ronald Romero / 24 ene 2018.- El presidente de datanálisis, Luis Vicente León, aseguró este miércoles que “es muy temprano para hacer una proyección” en las elecciones Presidenciales de Venezuela.

“Las encuestas pueden cambiar significativamente. Los sondeos a veces no tienen un indicador suficiente para dar un candidato exitoso. Esta elección ocurre con una oposición que no está unificada, y no ocurre en términos competitivos”, señaló durante una entrevista en el programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

ANC convoca a Presidenciales antes del 30 de abril

El profesor universitario recomendó a los adversarios del Gobierno de Nicolás Maduro a ir “unidos” al evento electoral. “La campaña tiene que estar orientada al problema económico que existe en el país (…).El gobierno va a intentar evitar el tema en la campaña y la oposición tendría que colocarlo en el centro del debate político La población tiene un fenómeno hiperinflacionario que está destruyendo al venezolano, eso genera una gran oportunidad de conexión entre los electores”.

Luis Vicente León dijo que la razón por las que la Asamblea Nacional Constituyente decidió adelantar las Presidenciales “es para descolocar a la oposición sin capacidad de articularse rápidamente”.

LA ANC tiene el debate central, ellos se han convertido en un poder supremo que toma decisiones en todos los aspectos de la nación, se coloca por encima de todas las institucionalidades”., finalizó el analista político.

El pasado 23 de enero de 2018, el constituyentista, Diosdado Cabello, propuso ante la Asamblea Nacional Constituyente convocar a elecciones presidenciales en los próximos tres meses del año.

“Convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 las elecciones para Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, qué significa esto, que antes del día 30 de abril debe haber elecciones en Venezuela para escoger al Presidente de la República”, sostuvo también Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.

