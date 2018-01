LVL: El aumento salarial es un analgésico para el dolor, pero no resuelve la enfermedad

ND / 3 ene 2018.- El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, enfatizó este miércoles que el aumento salarial es “indispensable” ante la hiperinflación que existe en Venezuela; sin embargo, indicó que si no se aplica un modelo de ajuste, que a su juicio es la raíz del problema, será más de lo mismo.

“Obvio que en una hiperinflación se producirán (y deben producirse) incrementos salariales grandes y frecuentes. Es absurdo pretender que los precios se muevan y no los salarios. El problema es que sin atender la raíz del problema (el modelo), esto será un perro mordiéndose la cola”, escribió el experto en su cuenta de Twitter en referencia al aumento de 40% del salario anunciado por el Jefe de Estado el 30 de diciembre de 2017.

Para León “las empresas, igual que las personas, vivirán un proceso dramático de cambio en su accionar diario para surfear la hiperinflación. Ambos tendrán que buscar ajustes permanentes de sus ingresos y eso incluye ajustes de precios en empresas y ajustes salariales en trabajadores”.

En ese sentido, indicó que “no tiene sentido plantear una batalla contra los aumentos salariales, por cierto indispensables, que además estarán rezagados frente al resto de los costos de producción. La lucha es por rescatar la racionalidad en el modelo económico: apertura de mercado y rescate de confianza”.

“Mientras más necesario sea elevar los salarios permanentemente para ayudar a la población trabajadora que ve pulverizado su ingreso producto de una inflación desbordada, más obvio es el fracaso del modelo que nos trajo hasta aquí”, acotó.

A su vez explicó que “el incremento salarial es indispensable hoy y es absurdo oponerse. El problema es que sin aplicar un modelo de ajuste, abrir mercados, liberar cambio, estimular producción privada, obtener recurso frescos y rescatar confianza, será indispensable mañana, pasado y el día siguiente”.

Finalmente precisó: “El aumento salarial es un analgésico clave para el dolor, pero no resuelve para nada la enfermedad que lo origina. El problema no es la pastilla que te tomas (aumento salarial), sino la que no te estas tomando (liberar y racionalizar la economía y promover la producción privada)”.

