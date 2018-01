Luis Oliveros: El Gobierno le ha encontrado la vuelta al hambre del pueblo

Pedro García Otero / 5 ene 2018.- Las perspectivas en 2018 para un país que cerró el año anterior en crisis absoluta no son alentadoras. El economista Luis Oliveros señala que todas las señales indican que este año hará que el anterior nos parezca bueno, y que los niveles de pobreza pueden llegar a 90% de los venezolanos.

En ese escenario, por supuesto, las perspectivas sociales acompañan a las económicas. Pero al Gobierno esto parece no preocuparle: “Le ha encontrado la vuelta al hambre del pueblo”, señala con preocupación este experto.

Lea más: Fedenaga: Al ritmo de la hiperinflación terminaremos todos peleando por una bolsa CLAP

Lea más: José Guerra: Derrotemos la hiperinflación

¿Cuáles son las perspectivas para este 2018, especialmente considerando que al Gobierno ya no le basta con emitir billetes; ahora emite bonos y “rematerializó” los tickets de alimentación?

Empecemos por lo primero: El año lo veo muy negativo, con un primer trimestre muy duro y con todos los efectos de un default ya encima de la economía venezolana, porque el Gobierno no termina de decirle a los tenedores, especialmente a los grandes, qué va a hacer con ellos: Si les va a pagar, o no.

Hoy Venezuela está en el peor de los dos mundos, porque no está pagando pero no ha hecho default. Si hubieras dicho: “Voy a hacer default y voy a hacer esto”, ya tuvieras parte del camino trazado, pero no, hay una incertidumbre muy grande, la deuda venezolana está estancada en unos precios de recovery value que probablemente veamos caer más.

Eso por un lado; por el otro, en pleno desarrollo, una hiperinflación; Venezuela va en camino, por todos los números que estamos viendo, a una de las hiperinflaciones más grandes de la Historia de América Latina, que es como decir del mundo, porque las grandes hiperinflaciones se han producido en esta región; y si aquí vamos a ganarle a muchos, imagina adónde vamos.

Los últimos números indican que cerramos noviembre alrededor de 80%, 90% de inflación; números muy duros, y yo creo que pudiéramos estar repitiendo esta cifra en el primer trimestre.

Los precios arrancaron el año en cientos de miles…

Si pensábamos que 2017 fue terrible, 2018 lo veo igual de malo o peor. En el primer trimestre, Venezuela puede estar rondando una inflación de 5.000% a 28.000%. ¿Por qué es tan grande la brecha? Porque puedes pasar de una inflación mensual de 40% a 90%.

Hay un indicador que te está castigando, que te está diciendo que lo que viene es mucho peor: el paralelo, en los últimos años, no había aumentado en diciembre, y en marzo incluso tendía a bajar porque las empresas cambiaban dólares para pagar el ISLR. Había una sumatoria de efectos estacionales. El dólar paralelo este año está volando.

Cuando el ritmo de inflación es tan grande que el Gobierno ya no imprime billetes, sino cestatickets, bonos, ¿a qué apunta eso?

A que el Gobierno entiende que está en hiperinflación y que con esto resuelve, aunque sea parcialmente, el problema del efectivo. El Gobierno está aumentando la cantidad de dinero a un nivel frenético. Estamos ante un Gobierno al que poco o nada le importa lo que está haciendo, lo que a mí me lleva a pensar que hay elecciones pronto y que está tirando la casa por la ventana.

¿Lo que se emite en bonos y cestatickets aparece en la liquidez?

Es dinero que el Gobierno crea, en algún indicador debe estar, en la liquidez debe estar.

¿No estamos en una dinámica que se está comiendo a todo el mundo, a los trabajadores, a los empresarios, al Gobierno?

A los trabajadores y a los empresarios sí, al Gobierno no lo veo. Sigo siendo pesimista en eso. Se está comiendo a la oposición, al venezolano, pero al Gobierno no lo veo en absoluto incómodo con lo que está pasando. Es más, estoy a punto de creer que el Gobierno está tranquilo con lo que está sucediendo.

Le encontró sentido político a la hiperinflación por la vía de la dádiva…

Le encontró la vuelta al hambre del pueblo. Al Gobierno pareciera que le encanta lo que está ocurriendo. Tú no necesitas saber de economía para darte cuenta de que lo que está haciendo el Gobierno está muy mal. Y aquí vamos rumbo a niveles de pobreza que arropen a 90% del país.

Lea más: Maduro pagará Bs. 500 mil más a través del Carnet de la Patria

¿Maneja un escenario de PIB para el primer trimestre?

Los primeros trimestres han sido muy malos en los últimos años, y en este momento no tengo una cifra para este año, pero estimo que será peor. La actividad económica arrancará en febrero.

Yo pienso que Venezuela cae entre 8 y 10 puntos este año. Uno se puede preguntar, ¿hasta cuándo? Bueno, cuando tienes empresas cerrando, la producción petrolera cayendo, partes de tu PIB que no se recuperan, el resultado es ese…

Las protestas empezaron el 1 de enero… En lo social la reacción tiene que venir…

En hiperinflación, la economía difícilmente crece. Menos en una economía como la venezolana. No tienes divisas, el efecto es de volumen, cada día hay menos gente invirtiendo, tienes un escenario de pesimismo muy grande, no tienes actividad económica que frene esta volatilidad de precios; solo tienes un Gobierno que sigue con los controles y dice que los controles están bien.

Cuidado si en el primer trimestre tenemos una caída superior a 10 puntos, hay empresas que no van a abrir en enero, quizás si en febrero; no hay gente invirtiendo…

¿Cuál es el peor escenario?

Lo peor es algo a lo que podemos llegar y es terrible. Hace tres años atrás, la Venezuela de hoy era inconcebible. El default ocurre con declaratoria formal, con la oposición que ha dicho varias veces a no pagar; salen los tenedores de bonos a demandar a la República, perdemos Citgo, perdemos envíos de petróleo, aunque las probabilidades son bajas; China se echa para atrás, porque no hace negocios con un país en default, y Rusia apoya, pero hay que ver cuál es la profundidad del apoyo ruso.

En el camino, nadie le manda comida ni medicinas a Venezuela, porque está en default, y hay jueces cazando activos para embargar. Hay más sanciones y la operación diaria del Gobierno en los mercados internacionales se hace casi imposible.

Lo que sigue es un tema social; más escasez, más desórdenes, un Gobierno totalmente militarizado con Maduro como imagen civil, pero con militares reprimiendo.

En este escenario, ¿qué pinta el Petro?

El Petro es una alternativa que el Gobierno le va a ofrecer a los tenedores de bonos para canjearlos por deuda. Supuestamente garantizado con reservas petroleras, eso no lo va a querer nadie.

La Constitución prohíbe enajenar la riqueza del subsuelo…

Para mí no tiene ni pies ni cabeza, es un fraude nuevo que le está vendiendo Alfredo Serrano a Maduro. Tan sencillo como que un país que está en cesación de pagos no puede venir a ofrecerle nada a la gente a la que no le estás pagando. Y menos con la producción petrolera declinando.

Lea más: Faja Petrolìfera del Orinoco sustentará el Petro, dijo Maduro

vaya al foro

Etiquetas: crisis hiperinflacionaria | Nicolás Maduro