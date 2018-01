Embarazada parió en la carreta donde era trasladada al hospital, según periodista

ND / foto: @LDanieri / 2 ene 2018.- El periodista Lenin Danieri reportó la tarde de este lunes que una mujer embarazada dio a luz en la carreta donde era trasladada al hospital El Marite, ante la falta de ambulancia. “Una mujer embarazada fue llevada en carreta hasta el Hospital El Marite. No llegó y parió en la carreta. No es el primer bebé del 2018, pero sin duda es el más representativo”, escribió en Twitter.

La periodista Laura Castellanos se hizo eco de la información. “…Hoy una joven parió en las puertas de un hospital. No llegó a tiempo, no había transporte y llegó en una carretera tirada por un burro”, escribió en la red social.

Ibeyise Pacheco también reaccionó ante la noticia. A través de Twitter, colgó la imagen del momento y escribió: “En esta carreta con este burro dio a la luz una señora cuando era trasladada al hospital ElMarite en Maracaibo. ¿Hasta dónde se puede llegar?”, redactó.

vaya al foro

Etiquetas: carreta | El marite | embarazada | hospital