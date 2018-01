Ledezma solicitó a Macri “acciones efectivas” ante crisis venezolana

ND / foto: @alcaldeledezma / 29 ene 2017.- El ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, se reunió este lunes con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, a quien le solicitó ejecutar “acciones efectivas” no solo de su nación, sino del resto de América Latina, ante la crisis que atraviesa Venezuela.

Tras culminar la reunión, Ledezma escribió el siguiente mensaje en Twitter: “Le solicité al presidente Mauricio Macri acciones efectivas de América Latina, desde sanciones personalizadas para violadores de derechos humanos, exhorto a Corte Penal Internacional sobre juicio a forajidos y reglamento que regularice residencia temporal de exiliados en Argentina”.

El dirigente opositor se ha reunido con jefes de Estado como Mariano Rajoy y otras personalidades políticas de diferentes países para denunciar la situación que atraviesa Venezuela y para pedir que los países adopten medidas especiales para regularizar a los venezolanos que diariamente salen del país.

Ha sido enfático, además, en insistir en “la aplicación de sanciones personalizadas para figuras del régimen que están vinculadas con el narcotráfico, con el terrorismo, con crímenes de lesa humanidad o envueltos en grandes escándalos de corrupción”.

Asimismo destacó, hace días en un comunicado, que existe la “necesidad de que se produzca una intervención humanitaria urgente, porque Venezuela está sitiada militarmente por grupos que responden a los intereses continuistas de la dictadura venezolana”.

