Ledezma: Nadie en el mundo debe avalar otra farsa de Maduro

ND / 23 ene 2018.- El ex alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, reiteró este martes al canciller mexicano, Luis Videgaray, su postura sobre las presidenciales 2018. “Le ratifiqué lo que dije en reuniones con cancilleres de Chile y Paraguay: La dictadura no quiere elecciones libres”, dijo Ledezma en Twitter luego de salir de una reunión con Videgaray.

Destacó además que “nadie en Venezuela ni en el mundo debe avalar otra farsa de Maduro”.

Más temprano, el ex burgomaestre pidió “solidaridad oportuna” a la comunidad internacional para ayudar a Venezuela.

Etiquetas: Antonio Ledezma | elecciones | farsa | Grupo de Lima | Maduro