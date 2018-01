Ledezma a Piñera: Ayúdanos a salir de la tiranía

Santiago de Chile, 22 ene (EFE).- El opositor venezolano Antonio Ledezma, quien hoy se entrevistó con el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, dijo en rueda de prensa “que pidió ayuda al presidente para frenar la tiranía en nuestro país”.

“Venezuela necesita que estadistas, que lideres del continente como el presidente Piñera, ayuden a frenar la tiranía de alguien que ha usurpado la presidencia de Venezuela, que se empeña en cerrar los caminos de la solución pacífica, los caminos electorales que hemos planteado desde la oposición venezolana”, añadió Ledezma.

“Por ello he venido a pedir al presidente Piñera que nos ayude. Venezuela a través de mi voz eleva un grito pidiendo auxilio”, enfatizó el opositor venezolano, quien se encontraba acompañado de su esposa, Mitzy Capriles.

Ledezma, quien fue diputado, senador, vicepresidente del congreso, gobernador y alcalde metropolitano, dijo que en su país se habla de una tiranía con característica muy peculiares “porque Venezuela está en manos de un régimen con jerarcas que están relacionado con el narcotráfico y de eso hay constancia”, aseveró.

“A Europa el 60 % de la cocaína que llega a ese continente sale de Venezuela. Además, los jerarcas de Venezuela están relacionados con crímenes de lesa humanidad”, acusó Ledezma, que el año pasado escapó de su arresto domiciliario que sufría en Caracas.

Denunció que los venezolanos están muriendo por falta de alimentos, porque carecen de medicamentos, mueren en centros hospitalarios porque no hay remedios a mano “y esto tiene que ver mucho con la corrupción”, añadió.

“Nosotros hemos estado insistiendo en la salida electoral, hasta el propio Vaticano se involucró en la búsqueda de una solución concertada y el régimen se burló hasta del papa Francisco”, aseguró Ledezma, que es acusado por la Fiscalía de haber incurrido en delitos de conspiración y asociación para delinquir, pero nunca ha sido juzgado.

Sebastián Piñera sostuvo que “todos los demócratas del mundo sabemos que en Venezuela no hay libertad, no hay democracia, no hay estado de derecho ni hay respeto por los derechos humanos”.

“Yo quiero afirmar que como futuro presidente de Chile dentro del marco del derecho internacional y dentro de las reglas de Unasur que tiene una cláusula democrática, de Celac y del Grupo de Lima, vamos a hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance para lograr que Venezuela recupere su libertad, su democracia y el respeto a los derechos humanos”, subrayó.

El canciller venezolano Jorge Arreaza, que participó este lunes de la II Reunión Ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) con China, en Santiago, declinó opinar sobre “un prófugo de la justicia, que estuvo vinculado a intentos golpistas”, en referencia a Ledezma.

El ministro consideró “una lastima” la atención que los medios otorgan “a estos personajes que han dañado mucho los procesos de acercamiento y aproximación política” en Venezuela. EFE

Etiquetas: Antonio Ledezma | Chile | Sebastian Piñera