Ledezma: Honor y gloria para los valientes que dieron su vida por un ideal

Jennifer Suárez / 15 ene 2018.- El ex alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, felicitó este lunes las acciones tomadas por el piloto y ex funcionario del Cicpc, Óscar Pérez, durante la operación que realizaron efectivos de seguridad del Estado en El Junquito.

“Honor y gloria para uno de los valientes ciudadanos que dieron su vida por un ideal. Pido al pueblo que en homenaje a estos mártires no declinen su lucha”, indicó Ledezma a través de su cuenta oficial de Twitter.

Y agregó que “así lo ejecutan en vivo y en directo”, haciendo referencia a uno de los videos que habría publicado el ex funcionario en sus redes sociales mientras se encontraban en medio de la operación en contra de algunos funcionarios policiales del Estado.

En el año 2017, Pérez se posicionó en la opinión pública luego de sobrevolar un helicóptero en la Gran Caracas, desde el cual disparó y lanzó dos granadas a la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, acción que fue denunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Por ese hecho se convirtió en “el hombre más buscado de la nación”.

Cabe destacar que en horas de la mañana del día de hoy el ex funcionario público en sus redes sociales diversos vídeos en los que denunció algunos efectivos de seguridad del Estado estaban atentando contra él y sus compañeros con la intención de asesinarlos. Desde las 11:00 a.m. no se conoce de su paradero.

