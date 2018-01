Larrázabal, sobre ajuste salarial: Gobierno busca corregir consecuencias de una hiperinflación sin atacar las causas

ND / 2 ene 2018.- El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Carlos Larrazábal, catalogó este martes al último ajuste salarial presidencial como “un error”; reiteró, además, que este aumento viola acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo. “El Gobierno vuelve a repetir los errores de todos los aumentos previos, donde se toman decisiones para tratar de corregir las consecuencias de una hiperinflación, pero sin atacar las causas. Nadie puede negar que el salario no está alcanzando, pero la solución no es aumentar de forma unilateral ni tomar este tipo de decisiones de forma aislada, que lo que hace es darle más gasolina a la inflación”, dijo Larrazábal en entrevista para Unión Radio.

Señaló además que estos incrementos “violan acuerdos” con la OIT.

“Todos los ajustes deben ser consultados tanto con los trabajadores como los empleadores. El gobierno nacional se ha comprometido en la OIT con cumplir los acuerdos internacionales”, sostuvo.

Insistió en que el “ataque” a la inflación no está en los controles, sino más bien en la emisión de dinero inorgánico “de manera irresponsable”.

“El gobierno incrementó la masa monetaria en más de 900 % el año pasado, y eso en la teoría económica es la causa principal de la inflación, cuando emites dinero sin ningún tipo de respaldo. El bolívar ha perdido el 99,5 % de su valor. Mientras el gobierno siga tomando medidas sin atacar la causa principal, al final del día, se produce la inflación.

Resaltó también que los venezolanos, en la actualidad, no celebran los “aumentos salariales”, sino por el contrario se angustian.

“El aumento que se pueda dar a cualquiera le es insuficiente. El venezolano ya sabe. En vez de alegrarse se angustian”, acotó.

Sobre el regreso del bono alimentario a los tickets, dijo que se trata de un regreso a un mecanismo obsoleto.

Etiquetas: aumento salario | Carlos Larrazábal | error | OIT