AN aprobó acuerdo en rechazo a la supresión de las Alcaldías Metropolitanas

Gilberto Rojas / foto: @AsambleaVen / 9 ene 2018.- La Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo en rechazo a la supresión de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y del Alto Apure, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente “ilegítima” le ha dado un “nuevo golpe a la Constitución”.

El diputado Stalin González abrió el debate cuestionando la decisión de la ANC, y en este sentido dijo que “en 2009, cuando le quitaron funciones a la Alcaldía Metropolitana, admitieron que no podían eliminarla sin contrariar la Constitución ¿Quién faculta a esa ANC para modificar ilegalmente (sin consulta popular) la Constitución?”.

Lea más: AN aprobó el Acuerdo de Alianza Nacional para la Solidaridad Humanitaria

Lea más: La Asamblea Nacional pospuso debate sobre el caso de los diputados de Amazonas

“El Gobierno de un plumazo, y a través de esa ANC ilegal, quiere eliminar artículos de la Constitución y el derecho de los ciudadanos que eligieron a esos Alcaldes”, reclamó.

Hablan los trabajadores

Inmediatamente después y hablaron desde el podio el hoy exalcalde encargado de la AMC, Alí Mansour, y el presidente del Sindicato de Trabajadores Metropolitanos de Caracas, Eladio Mata. El primero indicó que “en 2013 los caraqueños eligieron a estos funcionarios, pero ahora esa ANC viola los DDHH de más de 6 mil trabajadores del Área Metropolitana que quedaron en un limbo jurídico, sin salario y sin liquidación”.

Por su parte, Mata aseveró que “los trabajadores no han recibido ni sueldos ni aguinaldos. Según la Gaceta N°41.308 el Ejecutivo asumiría el pago de ambas Alcaldías Metropolitanas pero eso nunca pasó (…) Éste no es el país que merecemos, no es justo lo que hoy vivimos, pero este sindicato va a seguir luchando por sus trabajadores y el país”.

“Se nos está violando un derecho humano por que el que trabaja tiene derecho de llevar su sustento a su casa (…) El que trabaja tiene derecho a recibir su dinero para llevar sustento a su casa. No se preguntan cómo están haciendo estos trabajadores para llevar alimento a su casa”, agregó.

Y así concluyó: “Ya no sé qué decirle al Presidente de la República, que viene de las filas laborales, si lo que aprendió fue a maltratar a los trabajadores (…) Vamos a seguir luchando por los derechos de los trabajadores venezolanos (…) No es justo lo que vivimos pero nos van a conseguir de pie, no van a poder con 30 millones de venezolanos”.

Ley de restitución de competencias

Al debate se unieron los diputados Richard Blanco, Marialbert Barrios, Ismael León y Luis Lipa, para con su voz rechazar la supresión de estas alcaldías, proponer acciones y condenar que desde la ANC se esté violando constantemente la Constitución.

En el mismo punto también se aprobó una Comisión que se hará cargo de hacerle seguimiento al caso de la supresión de estas alcaldías y aprobar en segunda discusión una Ley que restituya las competencias ambas instituciones regionales.

vaya al foro

Etiquetas: Alcaldía Mayor del Alto Apure | Alcaldía Metropolitana de Caracas | ANC | Asamblea Nacional