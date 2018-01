La ANC ha perdido 40 Constituyentistas desde que se fundó

Ronald Romero / 22 ene 2018.- En un reporte del diario Panorama se reseñó que la ANC se instaló hace cinco meses con 545 Constituyentistas, sin embargo, al menos 40 de sus integrantes han tenido que realizar otras funciones ordenadas por el Ejecutivo Nacional. A estos miembros se le suman dos personas que perdieron su vida. Una por causas naturales y otra por supuesto vicariato.

Una de las desincorporaciones más notable durante este período, es la del exfiscal de la República, Isaías Rodríguez, quien hizo criticas por cómo se ha manejado la economía en Venezuela.

En rotativo regional indicó que los estados que más sufrieron bajas con representantes de la ANC son: Miranda de 22 constituyentes ahora tiene 11, 10 son alcaldes en la entidad y la gobernación que la ganó Héctor Rodríguez.

Zulia tiene 15 constituyentes de 21. Salieron seis que actualmente figuran como alcaldes; entre ellos, Blagdimir Labrador, en el municipio Colón, Sinecio Mujica, municipio Jesús Enrique Lossada y Keirineth Fernández por el municipio Jesús María Semprún.

“Las sesiones las estamos realizando con normalidad, no hay problema con esto, en cualquier escenario la mitad más uno es suficiente para las decisiones (…) Ciertamente no hay suplentes, no es una vacante tampoco, es el poder originario que no es transferible, así se haya votado por un hombre o una mujer, no tengo la cifra exacta de constituyentes, deben ser más de 40, que han salido por diversas causas, pero la ANC sigue su agenda por el país”, señaló Braulio Álvarez.

Iris Varela, Elías Jaua y Aristóbulo Istúriz fueron llamados por el Jefe de Estado para asumir diversos cargos en los Ministerios de la República. Al igual, los ahora, Gobernadores: Carmen Meléndez, Héctor Rodríguez, y Víctor Clark.

