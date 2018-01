La valentía del pueblo venezolano

“Ser valiente no significa que no tienes miedo” Neil Gaiman (1960 – ) Escritor Inglés

En los últimos tiempos, mucho se discute, acerca de la valentía del venezolano. Un país cuyos hijos salieron a liberar del imperio español a buena parte del continente, que fue capaz de sacudirse una cruenta dictadura como la del Gral. Marcos Evangelista Pérez Jiménez, por mencionar 2 casos, hoy luce inerme, desorientado y petrificado, ante la tragedia que sacude todos los cimientos de la patria y muchos piensan que estamos ante una generación de cobardes. Creo, a la luz de la realidad, que están equivocados. Este bravo pueblo es valiente y en su debida oportunidad, lo demostrará con creces. No os desesperéis.

Es cierto, por ahora, no hay reacción ante la tragedia. Pareciera que estamos entregados ante el grupito de verdugos, también es cierto que, la gente abandonó las protestas pacíficas, ante la brutal represión del régimen, que utiliza la otrora gloriosa Fuerza Armada Nacional, como brazo armado para sostenerse a sangre y fuego en el poder. Indio con plomo no vuelve, decían los abuelos, Empero, hay tendencias y señales peligrosas. Los saqueos no son protestas. Es violencia impulsada por el hambre. La calma es tensa y, todos, esperan un estallido social, pero el olor a pólvora espanta. Nos morimos de hambre, pero no de un balazo opinan muchos, pero…todo tiene su final. Ay, mañana.

Convencido estoy de que el venezolano es valiente. Los que nos quedamos estamos soportando estoicamente y protestando en el marco de las limitaciones que impone el régimen. Esa es una actitud valiente. Los millones que se marchan del país, también, son valientes. Es de valientes separarse de la familia, de sus amigos, de su entorno, de la patria que lo vio nacer, pero que le niega las oportunidades que se abren allende nuestras fronteras, aún, desafiando peligros al cruzar fronteras o lanzándose al mar en lanchas inapropiadas arriesgando la vida y luego enfrentar nuevas realidades, culturas e idiosincrasias o sea a empezar de nuevo muy alejados de su círculo familiar, para tomar esa dolorosa decisión, hay que ser valiente. No podemos negar esa realidad.

¿Hay cobardes? ¡Claro que los hay! Y son aquellos qué, utilizando las armas de la república, el poder de fuego y el poder del cual están embestidos por la ley, para proteger al pueblo, la vida de los ciudadanos y sus propiedades, arremeten contra los que, por extrema necesidad, se ven obligados a protestar ante la tragedia que los agobia. Ya lo decía Bolívar “Maldito el soldado que vuelva las armas contra su pueblo” y bien cobarde adicionaríamos, en el entendido de que, ellos son hermanos y tienen familia sufriendo las mismas o peores penurias a las que nos tiene sometido este régimen hambreador y genocida. El desprecio es bárbaro. Es cuestión de poner oído al pueblo.

No discutamos más si el pueblo venezolano es valiente o no. Es valiente y lo ha demostrado regando con sangre las calles buscando la libertad, la democracia y la calidad de vida que merecemos, pero como de todo hay en la viña del señor, también, hay cobardes que se escudan en las armas de la república y monopolio de la violencia que les otorga el poder que, por ahora, detentan para reprimirlo. Es la triste realidad que vive, sufre y padece el bravo pueblo de Venezuela. No es poca cosa.

Cobarde es el que cree que los demás son cobardes. Los que hoy están en el poder, con la represión y la masacre del Junquito, creen que el pueblo les teme, tengan cuidado. El poeta del pueblo AEB, decía “este pueblo es levantisco y retrechero” Y los tsunamis sociales, no se decretan y menos se declaran. Revientan y punto. Amanecerá y veremos.

