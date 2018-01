José Amalio Graterol: Que UNT presida la AN es lo mismo que el Psuv

ND / Yalezsa Zavala / 5 ene 2018.- El dirigente de Vente Venezuela en el estado Falcón, José Amalio Graterol, criticó que el diputado Omar Barboza de UNT sea el elegido para presidir el Parlamento, asegurando que el partido Un nuevo Tiempo “es lo mismo” que el partido de Gobierno.Vía Twitter Graterol aseguró que el hecho de “que un sinvergüenza como Manuel Rosales decida quién preside la AN demuestra que de los 112 diputados la mayoría es colaboracionista”

En ese sentido acotó “que UNT presida la AN es lo mismo que el Psuv” y, en ese sentido, aseguró que hoy “veremos si votan como borregos esa directiva o se ponen del lado de la libertad”.

” (Hoy 5E) veremos si los diputados responden al pueblo que los eligió o a líneas partidistas complacientes con el régimen”, puntualizó en dirigente del partido de María Corina Machado.

Lea más: MCM: Nueva directiva de AN deberá cumplir con el mandato del 16J

Machado, por su parte, ayer criticó el papel de la Asamblea Nacional y aseguró que la institución “no ha cumplido” con lo exigido pro los venezolanos en el plebiscito del pasado 16 de julio.

En Twitter la exparlamentaria escribió: “En 2017, ante extraordinaria rebelión popular y brutal represión del régimen, la AN convocó al plebiscito del 16J. Por segunda vez le dimos a la AN el mandato de enfrentar la tiranía: 1. Desconocer la ANC, 2. Designar (nuevo) TSJ y CNE 3. Conformar Gobierno de Unión Nacional. La AN no ha cumplido”.

vaya al foro

Etiquetas: AN | José Amalio Graterol | Psuv | UNT | Vente Venezuela