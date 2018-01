Jorge Rodríguez: Exigimos se investigue el sicariato político

ND / 10 ene 2018.- El ministro para la Comunicación e información, Jorge Rodríguez, exigió este miércoles a los cuerpos de seguridad atacar el “sicariato político” que, según su parecer, es la causa probable del asesinato del constituyente del estado Trujullo, Tomás Lucena. “Exigimos que se investigue el sicariato político como causa probable que se llevó la vida de este joven”, dijo Rodríguez desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Aseguró que cuando encuentren a los culpables de este hecho, “no se llamarán presos políticos sino homicidas”.

De igual manera se refirió a los comentarios del diputado a la AN, Juan Andrés Mejías, quien dijo que Voluntad Popular asistirá al diálogo entre Gobierno y oposición en República Dominicana.

“Le decimos a Mejía y le decimos al partido de la violencia Voluntad Popular que no necesitamos ir a República Dominicana si no quieren, váyanse para las calles, en las calles los esperamos; no es la primera vez que vencemos en las calles a los violentos”, concluyó.

