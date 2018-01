Jesús Faría: Tenemos que doblegar la dictadura de DolarToday

ND / 28 ene 2018.- El constituyente Jesús Faría señaló que el nuevo Dicom permitirá ir “flexibilizando” el mercado cambiario en el país.

“Dentro de este esquema yo creo que necesariamente tenemos que ir a una total despenalización del tema cambiario, de las operaciones con divisas, y debemos ir a un mercado libre que esté acompañado por un mercado controlado”, apuntó.

La “dictadura” de DólarToday

Asimismo, Faría comentó que “el propósito fundamental es desplazar a DólarToday, que está ejerciendo un monopolio a la hora de fijar los precios del dólar y está prácticamente desarrollado una dictadura implacable contra toda la economía. Precio que fije DólarToday, impacta en la economía y se dispara la inflación. Eso ha tenido un efecto desastroso en la población”.

A su juicio, “teníamos que diseñar una política direccionada a doblegar a DólarToday”. En ese sentido, destacó que el Dicom “es parte de la política cambiaria, uno de los componentes de un programa económico que tenemos que desarrollar plenamente”.

“Ese precio del dólar absolutamente criminal tiene el propósito político de desestabilizar”, enfatizó Faría.

Insistió en que “el DólarToday está ejerciendo una verdadera dictadura (…). Para acabar con el DólarToday hay que aplicar una política cambiaria donde se flexibilice, y se abra la posibilidad de comprar y vender libremente dólares, pero dólares que aporten los privados, el sector privado, tanto empresas como personas particulares”.

El petro

Por otra parte, se refirió al petro y manifestó que en la emisión inicial “se podrá comprar en dólares para inversionistas extranjeros”.

Según comentó, “hay un objetivo de convertir eso en un instrumento importante para derrotar el bloqueo financiero”.

Faría resaltó que “el Gobierno de los Estados Unidos, con la arrogancia que siempre lo ha caracterizado, decidió establecer un bloqueo financiero a nuestro país. No podemos recurrir a las principales fuentes de financiamiento internacional como lo hace cualquier país. No podemos, porque establecen sanciones a los financistas. No podemos reestructurar, renegociar nuestra deuda con acreedores estadounidenses o con otros países que tienen intereses en Estados Unidos, porque les aplican sanciones”.

“Tuvimos que recurrir al estudio de un abanico de opciones y se decidió una criptomoneda, es una moneda de las nuevas generaciones, una moneda digital que nos permitirá acceso a mercados financieros internacionales y realizar pagos internacionales, porque el bloqueo financiero también le impide al país que pueda realizar pagos en moneda extranjera para obtener un conjunto de productos y materias primas”, afirmó.

Agregó que “estamos obligados a sustituir el dólar y no porque tengamos caprichosamente algo en contra de la moneda, sino que esa moneda se ha convertido en un instrumento para que un gobierno imperial aplique sanciones, restrinja las operaciones financieras y trate de asfixiar a nuestro país”.

