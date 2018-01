Jesús Faría: Desconexión de la oposición con el pueblo es brutal

ND / foto: @VTVcanal8 / 24 ene 2018.- El constituyente Jesús Faría resaltó este miércoles la importancia de que se adelanten las elecciones presidenciales. A su juicio, es necesario consultar al pueblo sobre quién va a estar al frente del Estado.

Así lo dijo en el programa Encendidos, transmitido por VTV.

“Necesitamos de una manera urgente terminar de definir el panorama político del país, que se ha venido definiendo en la calle frenando la guarimba y después con tres elecciones. Cuando hay una confrontación de esta naturaleza por el poder, naturalmente se tiene que consultar a la gente en una democracia”, expresó.

Para Faría, “a nosotros como país nos favorece mucho este planteamiento, que por la vía democrática, por la vía de una gran consulta popular, el pueblo pueda definir quién va a estar al frente del Estado venezolano, y quién va a establecer un conjunto de estrategias y políticas económicas que nos permitan fundamentalmente superar el tema inflacionario o especulativo, y la situación de la caída brutal del aparato productivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En función de los intereses del pueblo, en función de los intereses de la patria, tratando de distribuir equitativamente la riqueza, o a través de un modelo del fondo monotarista, neoliberal, entregándole el país al FMI”.

“La oposición no existiría sin el apoyo de Washington”

Por otra parte, el dirigente oficialista destacó la “incapacidad” de la oposición “para garantizar construir una mayoría en contra de la revolución bolivariana. Es el gran drama de la oposición”.

“Adornan y manipulan terriblemente esta coyuntura, esta decisión con mentiras, falsedades (…). Dicen que la Asamblea Nacional Constituyente no está en capacidad de convocar a una elección. Por otra parte, dicen que cualquier elección que se pueda celebrar en este país ya estaría signada en el marco de un fraude. Dicen que nosotros convocamos a esta elección para que a través del ventajismo podamos ganar sin una competencia justa de las partes. Estados Unidos, como gran imperio, en medio de toda su arrogancia que proyectan en cada una de sus decisiones, dicen que aquí no se puede”, apuntó.

Asimismo, consideró que “la oposición demuestra en este escenario su principal debilidad. Su principal debilidad es a su vez su principal fotaleza. La oposición no existiría en este país sin el apoyo de Washington. La oposición no existiría en este país sin el aval, sin el financiamiento que están recibiendo desde afuera. Una fuerza política de esas características, entregada a los intereses imperiales, convertida en un instrumento para la injerencia y para la intervención, queda absolutamente desacreditada para poder ejercer el poder en este país. Eso no lo compra ningún pueblo y mucho menos éste, que con todos los problemas que tenemos, y nosotros somos los primeros en reconocerlos, problemas de naturaleza cotidiana, gravísimos algunos de ellos, no se va a entregar a una fuerza política de esa naturaleza, que no representa los intereses de la nación”.

La oposición “prefiere la intervención”

Por otro lado, Faría aseveró que “para una fuerza política presentarse divididos en cualquier confrontación y en cualquier convocatoria electoral representa una derrota por anticipado. Y ante esta derrota ellos tienen que descalificar la convocatoria a un proceso profundamente democrático. Queremos que se defina en paz cualquier tipo de debate y de conflicto que se esté presentando en la sociedad venezolana, y no podemos obviar y omitir que hay profundos conflictos”.

“Nosotros vamos por la democracia, por la vía de la paz. Ellos no aceptan la democracia y prefieren la intervención. Prácticamente nos están chantajeando, nos están diciendo: ‘Si ustedes no se someten al mandato y al tutelaje externo, es decir, hacen las cosas como nosotros las dictamos desde afuera, esto no lo vamos a reconocer’”, manifestó.

El constituyente insistió en que “la fuerza política opositora en nuestro país no tiene un carácter democrático. De su ADN emana el golpismo, las situaciones de confrontación, y sobre todo el odio y el rechazo de una política hacia el pueblo. Su desconexión con el pueblo es brutal”.

En cambio, “nosotros estamos unidos, tenemos un liderazgo sólido, reconocido, tenemos un programa que es el programa de la patria, tenemos una clara concepción de lo que significa la soberanía. ¿Y qué hacen ellos? ¿Cuál es la condición de ellos en este momento? Están profundamente divididos”.

“Tienen un proyecto de país, sólo que no se lo pueden presentar al pueblo. Son incapaces de ganar unas elecciones, porque se trata de aplastar todas las conquistas populares”, comentó.

Etiquetas: elecciones presidenciales | Encendidos | Jesús Faría | oposición