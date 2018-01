Istúriz: Después de cada victoria electoral necesitamos producir quiebres

ND / 14 ene 2018, edit. 2:48pm.- El ministro para las Comunas, Aristóbulo Istúriz, pidió este domingo al oficialismo utilizar las victorias electorales para producir “quiebres estructurales” en Venezuela.

Así lo dijo en un evento político asociado con el llamado debate del plan de la patria 2019-2025.

“Necesitamos producir quiebres. Muchas veces hemos ganado elecciones y después que ganamos seguimos gobernando igual. No se produce quiebre. Y cuando vienen otra vez las elecciones, la revolución vuelve a entrar en peligro (…) La victoria electoral debe estar acompañada de quiebres estructurales que hagan irreversible el proceso”.

“En esta planificación nosotros tenemos que ver cuáles son los quiebres que nosotros debemos producir”, indicó.

Agregó: “¿Cuántos quiebres podemos producir? Vamos a pensar, vamos a reflexionar, porque vamos a ganar con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro va a seguir siendo el presidente y la revolución va a seguir. Tenemos que trabajar no sólo para garantizar la victoria, sino que tenemos que trabajar para producir un quiebre, para no estar dependiendo en la otra elección, otra vez corriendo el riesgo la revolución, sino que nos alejemos, profundicemos la revolución”.

Istúriz consideró que “el momento de la victoria es el momento en que (la revolución) tiene más respaldo, en que puede tomar las decisiones más drásticas, y que brinquen y salten los enemigos que van a estar afectados por las decisiones que se van a tomar”.

La revolución es humanista

“Si no tocamos a la gente que se beneficia de cada política o que está afectada por cada política, no estamos haciendo nada. Tenemos que tocar a la gente. Hoy el Carnet de la Patria, en este momento, nos sirve para renovar la esperanza y nosotros no podemos hacer nada que no esté vinculado al carnet”, enfatizó.

En su opinión, “tenemos que humanizar la política cada día más. La política sin gente, sin tocarla, sin verla y sentir a la gente, no tiene sentido. Somos humanistas y al presidente Maduro se le ocurrió esa idea extraordinaria del Carnet de la Patria, que permite vincularnos con cada hombre y cada mujer que se desarrolle con la política donde estamos”.

