Guerra a Maduro: No creo en golpes ni en insurrecciones

ND / 11 ene 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, respondió este miércoles a las acusaciones que hace minutos hiciera el presidente Nicolás Maduro en su contra, en relación al presunto financiamiento de grupos irregulares para causar disturbios en Caracas. “Le digo al presidente Maduro que yo soy un economista y profesor de Economía de la UCV desde hace 25 años y ahora diputado electo por votos del pueblo. He explicado lo evidente y también he propuesto soluciones a la crisis y al hambre que sufre el pueblo. Creo en el cambio con votos”, dijo Guerra en Twitter.

En otro mensaje escribió: “También le digo al presidente Maduro que yo no viajo a Nueva York, ubicado al este de EEUU, sino a California, en el otro extremo, a visitar a mi nieto a quien la emigración alejó de mí. No creo qu en golpes ni en insurrección para cambiar a un gobierno sino en el voto popular”.

El ex gobernador de Miranda, Henrique Capriles, también señalado por Maduro por la misma razón que Guerra, reaccionó en Twitter ante tal acusación.

“¿Hasta cuándo las acusaciones irresponsables y la mentira? El país está en emergencia.HAMBRE en todas partes. Urge tomar decisiones en lo económico y dejar de seguir falseando la realidad”, escribió el dirigente opositor en la red social.

Etiquetas: Caracas | disturbios | financiamiento | grupos irregulares | José Guerra | Nicolás Maduro