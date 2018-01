Guaidó: MUD no asistirá a República Dominicana sin mediadores

Jennifer Suárez / 17 ene 2018.- El dirigente opositor Juan Guaidó aseguró este miércoles que de no contar con la presencia de los cancilleres el día de mañana, la oposición no participará en el cuarto encuentro del proceso de negociación.

A través del programa Por Donde Vamos, que transmite Unión Radio, el parlamentario indicó que “aún no se sabe si los cancilleres estarán mañana o no en la mesa internacional, por lo cual no sabemos si la oposición estará o no mañana en el proceso de diálogo en República Dominicana”.

“Urge tener un desenlace de este proceso de diálogo porque el que se siga postergando no permite encontrar una solución ante la situación del país”, expresó el dirigente.

De no haber espacio de negociación mañana, explicó el diputado, se deben crear las alternativas democráticas “para poder salir de estas crisis”. Del mismo modo señaló que los venezolanos se deben movilizar en la búsqueda de soluciones; sin embargo, aclaró que “no es saqueando, porque eso no es protesta”.

“Hemos visto un nivel de desmotivación por lo que también debemos moralizarnos”, recalcó Guaidó, al tiempo que subrayó que “el objetivo de la MUD es que con el proceso de negociación se logre la restitución de los derechos de los venezolanos”.

Etiquetas: diálogo | Juan Guaidó | República Dominicana