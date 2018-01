Guaidó: A esta hora no hay acuerdo de unidad en la MUD

Gilberto Rojas / 25 ene 2018.- El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular, Juan Guaidó, llamó a un consenso nacional para hacerle frente en unas elecciones, a su juicio amañadas, y calificó al presidente Nicolás Maduro como el “peor candidato que pudieron haber elegido”. “Hoy a esta hora no hay acuerdo, y no es solo por las condiciones porque es que no hay reconocimiento por parte de la comunidad internacional a la Asamblea Nacional Constituyente, y tampoco de nosotros”, informó.

Desde Palabras Más, Palabras Menos por RCR, el también representante de Vargas ante el Parlamento señaló que “este año se debe elegir un nuevo Presidente, el tema son las condiciones, sabemos que está coartado el CNE, conocemos casos como el de Bolívar con Andrés Velásquez, y ahí está el debate intenso, pero el vehículo que debemos rescatar para recuperar los votos es la Unidad, en cómo podemos rescatar la plataforma que nos llevó a derrotar en el 2015 a este régimen y que nos llevó a movilizarnos de manera muy intensa”.

Lea más: Efe: Oposición venezolana, desunida y reducida ante desafío de las presidenciales

Lea más: Fernando Mires: Mi candidata en Venezuela sería Delsa Solórzano

El peor candidato del chavismo es Maduro

“El régimen cometió muchos errores al convocar estas elecciones y uno fue elegir al peor candidato, Nicolás Maduro mató al chavismo (…) lo que ellos llamaban el legado de Chávez se perdió, ahí hay unas contradicciones internas profundas, persiguen a Rafael Ramírez, la disidencia es absoluta, por ahí vemos a Rodíguez Torres y a la Fiscal General (Luisa Ortega Díaz), la debacle es absoluta”, sostuvo.

Y así continuó: “En condiciones normales donde la gente pueda elegir, el Presidente de la junta de condominios del edificio donde vivo barrería a Maduro sin duda (…) la soberbia, las sanciones internacionales, el haber masacrado a venezolanos rendidos, el haber masacrado de manera indirecta a los venezolanos por hambre o por los que se lanzan en una balsa ahora a buscar nuevas oportunidad (…) eso destruyó absolutamente a Maduro”.

“Entonces lo que debemos hacer nosotros como oposición, como alternativa y como opción de futuro es primero ponernos de acuerdo, debemos aglutinar a todos los que estamos en desacuerdo con este modelo y con este régimen, que somos la inmensa mayoría, ahí hay consenso nacional; lo segundo es movilizar y no solamente en torno a reivindicaciones, este fin de semana debemos validar la opción de la Unidad (…); y en tercer caso es recuperar la fe y la esperanza, necesitamos fuerza, somos mayoría los que queremos cambiar”.

vaya al foro

Etiquetas: CNE | Consenso MUD | Juan Guaidó | Presidenciales 2018 | primarias MUD