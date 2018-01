De Grazia: Necesitamos que los países vecinos sancionen a Maduro y su cúpula

Gilberto Rojas / 30 ene 2018.- El diputado por la Causa R y representante del estado Bolívar ante la Asamblea Nacional, Amérido De Grazia, se unió a las voces que le exigen a los países de América Latina que sanciones a “esta narcodictadura” y que se pronuncien en conjunto en contra de las elecciones presidenciales adelantadas por la Asamblea Nacional Constituyente, acciones que a su juicio deben estar entrelazadas con la abstención.

“Jugar a la abstención no tiene sentido sin el acompañamiento de sanciones de la comunidad internacional al desconocer la convocatoria, al convocante y a los posibles resultados de esta fraudulenta elección (…) y me estoy refiriendo a nuestros países vecinos, a Brasil, Colombia y Guyana, me refiero a el Grupo de Lima, a la OEA, a Mercosur, a Estados Unidos y Canadá”, dijo desde Palabras Más, Palabras Menos por RCR.

Y así continuó: “Para salir de esta dictadura hay que alinear la presión nacional con el concierto internacional, así de grave está la situación en Venezuela (…) el régimen de Venezuela ya se ha convertido en una amenaza no solo para los venezolanos sino para el contexto internacional”.

Asimismo ratificó su postura respecto a las negociaciones que se llevan a cabo en República Dominicana: “De Santo Domingo no va a salir nada bueno para Venezuela, pero adicional a eso no hemos ido con ninguna estrategia clara, cada quien pareciera que estuviera manejando una agenda propia y la unidad es necesaria y lo principal hoy para los venezolanos”.

“Aquí de lo que se trata es de construir una alternativa de verdad, no de decir que no vamos al proceso electoral y punto, también hay que crear esas condiciones y eso es bajo una estrategia (…) tenemos que construir una versión interna de República Dominicana”, concluyó.

