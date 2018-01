Gobernador de Mérida: El Ejecutivo Nacional ha cumplido con los recursos

Gilberto Rojas / 19 ene 2018.- El gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara, aseguró que el Gobierno Nacional ha entregado los recursos necesario para cumplir con los aumentos salariales, no obstante está en Caracas para intentar hablar con el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, para insistirle en que cese con la intervención de la policía regional.

“Nosotros tenemos los recursos que por mandato constitucional nos corresponde, los aportes respecto a sueldos y salarios, nos han cumplido”, señaló, no obstante entró inmediatamente en el tema seguridad. “La Policía de Mérida está intervenida desde el mes de octubre, realmente no tengo ningún tipo de órgano de seguridad que nos permita ejercer las políticas de seguridad de forma coherente y cuando se quiere hablar con el director de la institución policial del estado se tiene que tener la autorización previa del ministro (Néstor) Reverol”.

Desde Primera Página por Globovisión, el también dirigente regional de Acción Democrática se preguntó “¿Cómo hacemos? (…) entonces quiero ver si me puedo entrevistar con el Ministro porque nosotros seguimos pagando la policía regional pero nosotros no tenemos la dirección que nos permitiría darle a los merideños la seguridad que se merecen”.

Durante la entrevista informó que “en el despacho de la Gobernación del estado tenemos 267 personas que los conseguí adscritos exclusivamente al Gobernador (Jehyson Guzmán), entre asistentes, comisionados y una serie de situaciones que aparecieron allí que realmente no se corresponden a ese recurso humano”.

“La Gobernación de Mérida en este momento tiene 32 mil trabajadores entre activos, pensionados y jubilados, lo cual hace muy engorrosa la nómina como tal, sin embargo pa’ lante es que vamos”, insistió.

Y así cerró: “La realidad nos indica hoy que tenemos problemas de seguridad, de salud y de políticas de turismo, lo que por cierto vamos a intentar replantear, y en cuarto lugar el sistema educativo”.

