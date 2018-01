Gilber Caro, el diputado venezolano que cumple un año privado de libertad

Ronald Romero / 11 ene 2018. El diputado a la Asamblea Nacional, Gilber Caro, cumple este jueves un año de estar privado de libertad por presuntamente “conspirar” contra el gobierno de Nicolás Maduro, además se le acusa de posesión ilícita de arma de fuego y sostener reuniones irregulares en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Luego de que el Parlamentario fuera detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el peaje de Guacara – San Joaquín del estado Carabobo, el vicepresidente de la República, Tareck El Aisaami ofreció unas declaraciones sobre este caso: “Hemos desplegado todo el esfuerzo y un conjunto de operaciones que nos han permitido lograr la detención del diputado Gilber Alexander Caro Alfonso (…) Este personaje tiene un prontuario criminal que exhibe dos condenas, una de ellas de 15 años por tráfico de drogas. Fue ‘pran del carro negro’ y ahora verificamos su vinculación con planes para causar violencia en el país”, sentenció ese 11 de enero de 2017.

Una de las acciones contundentes tras estar preso por parte del Legislador ha sido de realizar una huelga para exigir al tribunal militar que lo trasladen a la cárcel militar de Ramo Verde.

“En mi caso en particular, dado que soy un preso político para este gobierno, me discriminan del resto de la población, como si no tuviera derecho a ser tratado con respeto. Me aíslan con el propósito de producir en mi psiquis un grado de tortura tal que anule sistemáticamente mi personalidad”, señaló en una nota escrita con su puño y letra el 11 de septiembre de 2017.

Sin embargo, la huelga de hambre duró ocho días después de que el también militante de Voluntad Popular sufriera un desmayo y de que se le prometiera el traslado al sitio de reclusión que demandaba.

En 365 días han sido suspendidas 8 veces la audiencia preliminar al Legislador venezolano. Su abogado, Ramón Carmona, ha denunciado las condiciones de hacinamiento que se encuentra Gilber Caro en el Centro de Formación del Hombre nuevo Simón Bolívar, ubicado en la cárcel de Tocuyito:

“(Él) Lo que quiere es que se respete el debido proceso y se le de la oportunidad de defenderse en la audiencia preliminar que ya ha sido diferida en ocho oportunidades”, expresó su defensor el 21 de noviembre del 2017.

Entes internacionales pendientes de Gilber Caro

En octubre de 2017, el diputado Freddy Guevara anunció sobre unos grupos de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que exigieron la libertad plena para Gilber Caro y que “se le indemnice por los daños que ha sufrido en sus meses” que ha estado privado de libertad.

También, Amnistía Internacional denunció este jueves 11 de enero de 2018 que ha pasado un año de la detención “arbitraria” de Gilber Caro. “(Él) es un diputado venezolano por el partido Voluntad Popular detenido el 11 de enero de 2016 y privado de libertad bajo acusaciones públicas. Caro fue presentado ante tribunales luego de 4 meses y 20 días de su detención. Sus abogados han informado que se le han prohibido las visitas, que ha estado sometido a aislamiento y que no ha recibido debida atención médica (…)f Fue trasladado el 20 de enero a la Penitenciaría 26 de julio en el estado Guárico, sin orden judicial, sin haber sido presentado ante un tribunal competente y por ende, sin boleta de encarcelación”, indicó el organismo que sigue el seguimiento sobre el caso.

Diversas personalidades de la política se han pronunciado tras cumplirse un año de la detención de Wilmer Caro:

“Hoy el diputado Gilber Caro cumple 1 año secuestrado por el régimen. Quienes están en el poder amenazan y torturan porque su única fuerza es el terror y la violencia”, escribió Miguel Pizarro a través de su cuenta en Twitter.

La Parlamentaria Adriana Pichardo, dijo en sus redes sociales que el preso político “es un líder social y vivo ejemplo de superación de nuestra gente mas humilde, a la que este régimen violador de DDHH pretende seguir dominando”.

Para finalizar, Tomás Guanipa aseveró en la red del pajarito azul que “hoy el DLegislador cumple 365 días secuestrado por la dictadura porque no le perdonan que se convirtió en un líder que con su ejemplo de vida demostró que si es posible tener un país mejor”.

Etiquetas: Gilber Caro | persecución politica | presos políticos