Partidos sin máscaras, socios y algo más

Agotados de ver violaciones jurídicas cotidianamente en Venezuela nos llega la más reciente, ideada para acallar la enardecida protesta del mundo ante la actuación criminal más descarada de manos de sus esbirros militares, policiales y paramilitares al masacrar a un grupo de jóvenes funcionarios disidentes en lo que vergonzosamente se conoce como La Masacre del Junquito.

La inválida Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó un decreto mediante el cual se convoca, para el primer cuatrimestre de 2018, al proceso de elecciones presidenciales, e insta -léase ordena-al Consejo Nacional Electoral realizar el proceso comicial (que estaba previsto para los últimos meses de 2018), antes del 30 de abril. Y como siempre para lucirse, el rey de las humillaciones: Diosdado Cabello leyó el decreto de la constituyente cubana de convocatoria a elecciones presidenciales y aparte manda a validar con su tono sarcástico a Acción Democrática y Primero Justicia. Directamente se entiende que son los “elegidos”, los validables. Comienza una nueva función del teatro Constituyente fraudulento.

Con este madrugonazo, el narcogobierno le volvió a dar una patada a la mal llamada Mesa de Diálogo en la que parte de la comunidad internacional pretende que gobierno y oposición lleguen a acuerdos de “Paz” y justamente el asunto de elecciones plurales y libres era uno de los puntos álgidos del debate aún no conciliados.

Evidentemente, la reacción del conglomerado democrático internacional representado por el Grupo de Lima, los gobiernos de los Estados Unidos, Francia, Argentina, Canadá entre muchos fue rechazar de antemano esta convocatoria por ser convocada por instancia no competente y adicionalmente no ofrecer garantías democráticas para su celebración. Todos declararon inmediatamente que no reconocerían al presidente electo en esta nueva función violatoria de las leyes.

Los principios internacionales establecen la necesidad convocar a elecciones con anticipación suficiente como para garantizar la seguridad jurídica y la transparencia electoral. Para la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) se requiere un mínimo de 10 meses para organizar un proceso electoral y para la Unión Europea (U.E.) al menos 6 meses de anticipación, lapso que comparte el sistema legal venezolano cuando establece en su artículo 298 de la vigente Constitución de 1999: la ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma, pero la ANC, una vez más hizo caso omiso de los principios democráticos, en su desespero por conservar el poder. ¡Otra violación más! En resumen el ámbito internacional se ha movilizado firme y atentamente a este nuevo atrevimiento tiránico. Esto además salpicado por la declaración de persona no grata que le hiciera al embajador de España el parásito canciller de la dictadura y la respuesta recíproca de ese reino al embajador del régimen.

A pesar de la obviedad de la trampa, no faltó quien saliera a ofrecerse como candidato presidencial, dejando en evidencia su ansia de poder y su desinterés por las luchas sociales del pueblo venezolano. Resonando todavía los disparos con los que se masacró al movimiento por la dignidad que liderizaba Oscar Pérez, observamos con cierto estupor como Henry Ramos Allup, dió unas declaraciones ambiguas, bastante desacertadas y confusas en las que, por un lado, tildaba la decisión de adelantar las elecciones de “poco democrática”, pero por el otro, aupaba a la Mesa de la Unidad a hacer elecciones primarias en cuatro o cinco semanas. A sabiendas, porque es obvio su trasfondo de negociador o nuevo aliado del macabro juego chavista, que solo serían validados quienes el régimen decida y eso está hablado de antemano. Está de anteojitos ese pacto.

Es lamentable que la larga trayectoria política y la experiencia pública de este candidato negociador y aspirante desesperado y su experticia en el plano político no sean puesto al servicio de la negociación pero a favor de la población. ¿Cómo es posible que acepte participar en un proceso electoral de la trascendencia que tienen las elecciones presidenciales, sin haber recibido ni un solo ápice de intención de consensos o acuerdos que están sobre la Mesa? ¿Teniendo inhabilitados y presos a tantos líderes de oposición, con decenas de partidos políticos ilegalizados, sin posibilidad de hacer un verdadero proceso de actualización, depuración y de inscripción del registro electoral, impidiendo que muchos nuevos electores sufraguen o que los venezolanos en el exterior (que ya nos contamos por cerca de 4 millones) puedan votar? Hasta la tarjeta de la Unidad la eliminó el Tribunal Supremo de Justicia en las últimas horas.

Candidato de pacotilla, de relleno para cubrirle las espaldas a Maduro y su séquito de criminales quienes masacran a nuestros hermanos día a día con hambre y la peor política económica del planeta ¿De qué democracia estamos hablando? Las elecciones en Venezuela solo sirven para legitimar al autoritarismo criminal que gobierna mi patria.

Ahora bien, en un ejercicio creativo, supongamos que la oposición participa de este fraude electoral y logra por la fuerza de la verdadera voluntad popular, desbordar las trampas y adjudicarse el cargo de presidente de la República ¿será que este nuevo Presidente se juramentaría ante la írrita Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuándo tomaría posesión del cargo? La Constitución señala expresamente que el candidato elegido presidente toma posesión del cargo el 10 de enero del primer año de su período constitucional. En ese caso, ¿seguiría en el poder un gobierno ilegítimo avalado por una Asamblea Constituyente que se abroga facultades supraconstitucionales? En esos largos 8 meses son muchas las argucias que pueden fraguarse desde la Habana para impedir un cambio de gobierno en Venezuela. Como corredactor de la Constitución de 1999, defenderé sus principios y sus normas hasta el último suspiro de mi vida.

Es un acto “sobrevenido” así declarado por Vicente Bello Coordinador electoral de la MUD, porque deriva de un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente emitido el pasado 20 de diciembre “en el cual se abroga una decisión de ordenar la relegitimación de varios partidos, violando la Ley de Partidos Políticos. Se viola la ley porque agrega condiciones y modificaciones para lo cual la instancia constituyente no tiene competencia”. Este nuevo traje a la medida de los choros narcochavistas es un asunto netamente de interés político ya que la Constitución de Venezuela no obliga a validar ni a prohibir la doble militancia tal como lo señala el rector Rondón

No podemos ir a elecciones bajo las condiciones actuales. No es poca cosa que el órgano y el árbitro electoral esté controlado porqué militantes de la revolución, designados de manera fraudulenta por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en franca violación al principio de división de poderes.

Hay pruebas recientes y contundentes de la parcialidad del Consejo Nacional Electoral al no permitir la inscripción de nuevos electores, al cerrar centros de votación de manera arbitraria especialmente en los lugares con marcada tendencia opositora, al ilegalizar organizaciones políticas con notoria participación pública, al no permitir las postulaciones por iniciativa propia, ni la alianza de partidos políticos con candidatos postulados por la comunidad aún siendo candidatos unipersonales o peor aún, al desproclamar a un gobernador electo por el pueblo por negarse a violar la constitución y no juramentarse ante la Asamblea nacional Constituyente.

En otras palabras como explica Primero Justicia partido al que le acaban de arrebatar inconstitucionalmente la Gobernación del Zulia por no aceptar su juramentación ante la ilegal Asamblea Nacional Constituyente y ahora van a validar su militancia por mandato de esa misma irrita instancia. ¿No merecemos los venezolanos un mínimo de coherencia?

Se habla de pactos extra diálogo para garantizarle a la tiranía la continuidad de su diálogo-salvavidas. No es coincidencia que vayan a retomar el diálogo en República Dominicana los partidos Acción Democrática y Primero Justicia, los que el régimen les dio la gracia de mantener con vida al permitirles validarse tengan o no las firmas, Ellos los necesitan para que concurran a las elecciones para legitimarse ante el mundo.

¿Será que el exilio me hace pensar mal?

Es lamentable e indignante que sean cómplices del golpe de estado a la constitución, al reconocer la constituyente cubana e ir a validar. Triste espectáculo ante nuestros hermanos venezolanos y ante la comunidad internacional. Cómo irán a pedir luego auxilios para nuestro país estos políticos de conveniencia

Son demasiadas las pruebas de que en Venezuela existe una narcodictadura a la que nos debemos enfrentar como nos enfrentamos a grupos criminales organizados. Hago un llamado de atención al partido Acción Democrática a que revise su historia y su declaración de principios antes de obedecer el mandato de la Constituyente cubana de ir al proceso de validación previsto para este fin de semana. Igual reflexión le hago a Primero Justicia y Voluntad Popular que si bien su historia de lucha es breve, han sufrido los rigores del régimen y hagan respetar la dignidad democrática y la voluntad de un pueblo que se expresó de forma contundente en el plebiscito del 16 de julio contando con la última mayor participación democrática de los venezolanos. Más de 7.600.000 electores a nivel del mundo le dijeron NO a la constituyente ¿van a reconocerla ahora? Eso, en mi lenguaje, se llama traición y el pueblo lo está demandando.

La economía venezolana está a un paso del colapso total, el proyecto impuesto es insostenible y el cerco internacional irá aumentando. El narcorégimen está boqueando, solo les queda el narcotráfico y el terrorismo como fuentes de financiamiento y control. La solución definitiva y lamentablemente no es electoral sino una insurrección popular ,la anarquía del pueblo hoy reprimido y castigado, a la que se le una la disidencia militar en los mandos medios que sigan el ejemplo de Oscar Pérez, y la intervención extranjera como contención a la crisis humanitaria que padece el pueblo venezolano.

Señores de la MUD: como uno de los tantos miles de venezolanos desesperados por regresar a la patria les pido no prestarse a la trampa de las elecciones presidenciales.

Estoy de acuerdo con la posición de Antonio Ledezma en cuanto a aclararnos a lo interno y es tan directo al decir “mientras no pongamos las cartas con franqueza sobre la mesa no va a haber un proceso de recomposición de la unidad”.

No es simple abstencionismo, es lucha por el rescate de los valores y principios democráticos. En esa lucha seguiré, desde mi particular cárcel del exilio, dando la pelea con lo único que me queda mi pluma y mi palabra.

@josegbrienot

http://gatobriceno.blogspot.com

vaya al foro

Etiquetas: El Gato Briceño