García Carneiro: Hemos jugado con transparencia y sin trampa alguna

ND / foto: @VTVcanal8 / 26 ene 2018.- El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, aseveró este viernes que han sido “transparentes” de cara a los procesos electorales. Indicó que la oposición es la “culpable” de sus propios errores.

Así lo dijo en el programa Encendidos, que transmite VTV.

“Inicialmente ellos todo lo quieren por la vía violenta (…). En vez de generar condiciones para que el Gobierno camine y para prosperidad del pueblo, hay gente que se dedica a entorpecer”, destacó sobre la oposición.

Asimismo, se refirió a la decisión del TSJ, que ordena al CNE excluir a la MUD del proceso de validación de este fin de semana. Según comentó, “la excluyen de un proceso electoral porque hay una denuncia formal contra esa tarjeta”.

“Te aseguro que con la decisión del TSJ va a salir otro problema. Van a creer que se les está atacando para no ir al proceso, pero es todo muy claro”, enfatizó.

En ese sentido, agregó: “Se está jugando realmente transparente. Que ellos lamentablemente hayan incurrido en errores es por culpa de ellos”.

“Si de algo podemos sentirnos orgullosos es que hemos manejado la política con mucho juicio, con mucho criterio y con mucha honestidad, porque no se ha hecho trampa alguna, solamente exigiendo que las cosas tienen que colocarse en su santo lugar”, apuntó.

“El pueblo anda confundido con la oposición”

Por otra parte, García Carneiro consideró que la oposición “confunde” al pueblo. “Ayer querían sacarlo (a Maduro), hoy no quieren ir a elecciones. Entonces, ¿quién los comprende?”, preguntó.

“El pueblo realmente anda confundido con una oposición que no sabe qué hacer. Andan nadando en el mar, donde lamentablemente no se definen”, expresó.

Agregó que los dirigentes opositores “se fueron por el mundo (a decir) que era dictador. Un dictador porque no aceptó ir a un referéndum viciado, como todos lo sabemos, por tantos errores y delitos cometidos. Como los tribunales consideraron que no se podía ir a un referéndum con esas condiciones, por eso es un dictador. Y eso fue lo que hizo que recorrieran el mundo para decir que era un dictador y un dictador, porque no aceptó ir a un referéndum viciado”.

“Ellos saben lo que está pasando aquí en Venezuela, ellos no son tontos tampoco (…). Trump y todo el poder imperial, y todo el poder de la Unión Europea, todo el mundo sabe lo que está ocurriendo aquí en Venezuela”, indicó.

La oposición sigue “en su locura”

Por otro lado, García Carneiro señaló que los opositores “siguen en su laberinto, no saben por dónde entrar a un proceso. Estamos viendo que lamentablemente cada día van sumándose errores tras errores”.

“Por ejemplo, el no querer ir al diálogo en República Dominicana. No asistieron alegando que el Ministro de Interior y Justicia había mencionado que alguien de ellos fue el que dio la información para la captura del terrorista Oscar Pérez, que ellos lo ven como su salvador, su héroe nacional”, resaltó.

En su opinión, “lo que está ocurriendo de no ir a una mesa de diálogo es propio de su locura (…). Mientras no tengan dirección, ahí su locura”.

El “éxito” de Maduro

De igual forma, García Carneiro consideró que “no hay dudas de que el presidente Nicolás Maduro ha tenido, desde el punto de vista político, éxito, tomando en cuenta el juego que se ha vivido en los últimos tiempos”.

“En enero nos tenían contra las cuerdas y se pasaron momentos duros. Todo lo que fue esa guarimba difícil, donde hubo más de 140 muertos, donde hubo más de 20 personas que incendiaron vivas, donde quemaron autobuses de nuestro pueblo, edificaciones públicas y privadas, universidades, preescolares. En verdad nos tenían contra las cuerdas, pero después vino la salvación. Se dijo que con la constituyente íbamos a tener la paz. Muchos pensaban que la cosa se iba a intensificar e iba a ser peor, pero resulta que llegó el 30 de julio y llegó la paz. Se acabaron las trancas en Caracas, se acabaron las trancas en las urbanizaciones. Un éxito, una victoria del Presidente”, aseveró el Gobernador.

