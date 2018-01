Francisco Torrealba: Estaríamos muriendo de mengua con un presidente de derecha

ND / 10 ene 2018.- El constituyente Francisco Torrealba resaltó este miércoles la necesidad de que el pueblo acompañe las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la situación económica.

Así lo dijo en el programa Al aire, transmitido por VTV.

“No debemos dejar solo al presidente Maduro en esta inmensa tarea que hasta ahora ha llevado con éxito, que es conducir al país hacia los destinos de soberanía que el comandante eterno Hugo Chávez nos legó. Ésta es una tarea de todos, los que sintamos esta patria como propia”, expresó.

De acuerdo a Torrealba, “no hay un presidente que haya convocado más al diálogo, y que haya extendido su mano más veces su mano a la derecha y a la oposición venezolana para tratar de sentarse a discutir con seriedad sobre lo que le conviene al país”.

“Donde debería estar puesto el interés de todos los venezolanos es en que este país salga adelante, que no siga sometido a la situación de crisis por culpa de una actuación de una derecha irresponsable que no ha podido conseguir votos y que se ha ido a arrodillar a potencias extranjeras para que se intente someternos por la fuerza, por la vía del hambre, por la vía de que no consigamos lo que necesitamos para vivir”, resaltó.

Sin embargo, a su juicio, “gracias a Dios que tenemos un presidente obrero, gracias a Dios que tenemos un presidente chavista, gracias a Dios que tenemos un presidente pueblo, y un presidente que sabe lo que sufre y padece el trabajador venezolano”.

“No me quiero imaginar que aquí tuviéramos un presidente de derecha, estaríamos a lo mejor muriendo de mengua. En este caso tenemos un presidente comprometido con los trabajadores que ha dicho una y otra vez que no los va a dejar a su suerte, que va a seguir acompañando a los trabajadores, y que va a restearse en la lucha y en la protección del salario del empleo y de la calidad del empleo”, aseveró Torrealba.

Comentó que “si aquí no estuviéramos en guerra económica, tendríamos un salario fortalecido, pero con la guerra económica, definitivamente lo que se hace para destruir nuestra moneda desde el exterior, dirigido por la página cruel, terrorista como es DólarToday, eso no ocurre en ningún otro país, por ejemplo, lo que se hace con la especulación, una especulación desmedida, eso no ocurre en ningún otro país. Aquí hay una guerra que nosotros el pueblo venezolano tenemos que alcanzar una victoria y para eso tenemos que acompañar al presidente Maduro en todas las medidas que ha anunciado”.

En ese sentido, expresó su respaldo a los aumentos salariales. “En este país parece que hubiera gente a la que le molesta que les aumenten el sueldo a los trabajadores. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Que el presidente Maduro dejara que los trabajadores se murieran de hambre? No. El presidente Maduro está con la clase obrera venezolana, está con los trabajadores y cada vez que sea necesario se aumentará el sueldo de los trabajadores. En forma paralela, hay que seguir combatiendo contra la especulación, contra la inflación criminal inducida, contra los que atacan nuestra moneda como la gente de DólarToday y tomando medidas como las toma el presidente Maduro”.

Respaldo al Petro

“Esto del Petro es una cuestión extraordinaria”, afirmó el constituyente.

A su juicio, “Venezuela se pone a la vanguardia en términos de lo que es el uso de las monedas digitales y además con una gran diferencia en cuanto a las demás monedas digitales. Esta moneda tiene respaldo y el respaldo está ahí, en la riqueza que nos pertenece a todos los venezolanos, que está en la Faja Petrolífera del Orinoco, que está en el Arco Minero de Guayana y que está en todo el territorio de Venezuela”.

“Respaldo total al Petro como moneda digital y como criptomoneda”, sentenció.

