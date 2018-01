Florido a D’Amelio: La única que queda cancelada es usted por inmoral

Gilberto Rojas / 25 ene 2018.- El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y diputado por Voluntad Popular, Luis Florido, llamó inmoral a la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D’Amelio reaccionando a la inhabilitación definitiva de la tolda naranja.

“Señora D’amelio, aquí la única que queda cancelada es usted por inmoral y tramposa. Algún día no podrá mirarse ni al espejo por haber permitido con su trampa a favor del Gobierno, la hiperinflación, la desnutricion y la muerte por carencia de medicamentos en su país. Si es que es venezolana”, sentenció por su cuenta en Twitter.

Más adelante también reaccionó a la última información sobre las mesas de negociación que se celebran en República Dominicana. El presidente Danilo Medina comunicó minutos antes que las delegaciones del Gobierno Nacional y de la Mesa de la Unidad Democrática confirmaron su asistencia para las reuniones de la próxima semana.

“Presidente Medina valoramos sinceramente todo su esfuerzo, pero si el Gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular, no será posible concurrir a su país”, explicó Florido.

El adelanto de las elecciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente puso “moribundo” este intento de diálogo entre las dos fuerzas políticas más poderosas del país según el mismo parlamentario de Lara.

