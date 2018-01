Florido a Medina: Si el Gobierno anula a VP no vamos al diálogo

ND / 25 ene. 2018.- El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y miembro del equipo del diálogo en República Dominicana, Luis Florido, condicionó la presencia en una próxima ronda de negociaciones en ese país a que el Gobierno ceda en su posición de convocar elecciones adelantadamente a través de la Asamblea Nacional Constituyente.

El presidente dominicano, Danilo Medina, afirmó esta misma tarde, en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que “tanto el Gobierno como la oposición venezolana confirmaron su presencia en una nueva ronda de conversaciones el próximo 28 y 29 de enero”, luego de que la última ronda de negociaciones, planteada para el 18 de este mes, quedara diferida luego de que el ministro del Interior, Néstor Reverol, insinuara que la oposición le proveyó información a su despacho que conllevó a la ubicación de Óscar Pérez, con el consiguiente operativo en el que el policía rebelde fue abatido.

En su cuenta Twitter, Florido indicó: “Presidente Medina, valoramos sinceramente todo su esfuerzo, pero si el Gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y por el contrario, convoca anticipadamente a elecciones y anula a Voluntad Popular, no será posible concurrir a su país”.

La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D’Amelio, expresó también esta tarde, a través de las redes sociales, que Voluntad Popular quedará ilegalizado como partido político este fin de semana, al negarse a concurrir al proceso de validación establecido por la ANC, al que sí acudirá, en cambio, VP para validar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, y Acción Democrática por su cuenta.

Los cancilleres de México, Luis Videgaray, y Chile, Heraldo Muñoz, ya han anunciado que se retirarán del diálogo en Dominicana, alegando lo que perciben como inexistente voluntad del Gobierno de llegar a cualquier acuerdo.

