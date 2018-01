Fernando Mires: Mi candidata en Venezuela sería Delsa

Gilberto Rojas / 25 ene 2018.- El profesor emérito de la Universidad de Oldenburg (Alemania) y politólogo chileno, Fernando Mires, propueso el nombre de la presidenta de la Comisión de Política Interna de la Asamblea Nacional y diputada por Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, para representar a la oposición en las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Consitituyente. Por su cuenta en Twitter aseguró que “Una candidata como Delsa descolocaría 100% al régimen. Se los aseguro”.

“Y para que no quepan dudas. Mi candidata en Venezuela sería Delsa. Porque es más venezolana que las arepas. Porque va al choque y se la juega. Porque no es ni radical ni entreguista. Porque es mujer en un país macho. Y porque no viene de la tradición donde todos se gastaron”, apuntó el académico.

Lea más: Velásquez: Mi candidatura simplemente es una opción

Lea más: Falcón: No tendría inconveniente en darle paso a alguien como Lorenzo Mendoza

Hasta los momentos el máximo dirigente de Avanzada Progresista, Henri Falcón; el máximo líder de la Causa R, Andrés Velásquez, el secretario nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup y el excandidato presidencial Claudio Fermín han puesto su nombre como posibles candidatos de la oposición.

Por su parte, la Mesa de la Unidad Democrática no ha decidido si asiste a las elecciones y si escogerá a su candidato por consenso o primarias.

vaya al foro

Etiquetas: Consenso MUD | Delsa Solorzano | Fernando Mires | MUD | Presidenciales 2018 | primarias MUD