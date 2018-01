Fenasopadres: La alimentación está condicionando la asistencia a la escuela

Ronald Romero / 15 enero 2018.- La presidenta de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, Nancy Hernández, manifestó sentirse preocupada por la falta de alimentos en los centros educativos públicos de Venezuela.

“El derecho de alimentación está condicionando la asistencia a la escuela por la situación de la escasez. No hay condiciones óptimas, no hay educación para los sectores más débiles y desprotegidos. El sector privado es la alternativa porque la estatal no es una opción para nuestros muchachos”, señaló durante una entrevista en el programa Por Dónde Vamos que transmite Unión Radio.

La máxima representante de Fenasopadres denunció “el deterioro” en las escuelas del Gobierno. “En el país no hay educación de calidad y se vio en la prueba elemental de matemática donde los estudiantes sacaron 5 puntos. El deterioro nos ha alcanzado a todos los sectores”.

Para finalizar Nancy Hernández rechazó que el Gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, haya cerrado un programa educativo que se encargaba de enseñar a leer a los niños.

vaya al foro

Etiquetas: alimentación escolar | Fenasopadres