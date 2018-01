Felipe Mujica: Hay que buscar un candidato unitario por consenso

ND / 18 ene 2018.- El secretario general del MAS, Felipe Mujica, insistió este jueves en que la oposición venezolana debe escoger un candidato unitario para las presidenciales.

Durante la Entrevista Venevisión, fue consultado sobre el proceso de diálogo entre oposición y Gobierno. Destacó que se trata de “un diálogo donde tenemos a un gobierno aplicando una estrategia que definimos como la estrategia leninista. Lenin en algún momento dijo que con el adversario había que dialogar hasta que estuviéramos en condiciones de aplastarlo. El Gobierno, evidentemente, esa es la estrategia que tiene. Y por otro lado, los sectores opositores que van no tienen estrategia, están sometidos al chantaje. Discuten, no discuten. Se reúnen, no se reúnen. Dialogan, no dialogan”.

“Al final estamos teniendo un resultado donde, si la reunión de hoy no se da, si no se produce el intercambio, se colocan las condiciones donde el Gobierno quiere colocarlas”, afirmó Mujica.

Asimismo, comentó: “¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno por distintas vías? Que si no se da la reunión, ellos la semana que viene convocan elecciones presidenciales en cuatro meses en unas condiciones que el MAS ha definido como condiciones salvajes, similares a las de las elecciones municipales”.

En su opinión, con esto buscarán “dividir a los sectores democráticos entre participantes en el proceso y abstencionistas. Ya eso lo hicieron en las elecciones municipales con el resultado que se conoce”.

“Hay que buscar un candidato unitario”

Mujica consideró que “hay que tomar la decisión de participar y buscar, eso sí, un candidato unitario”. A su juicio, tiene que ser “una opción pluralista, que garantice que aquí no va a haber persecución (…) sino que vamos hacia salidas democráticas plurales en donde todos los venezolanos podamos contribuir a buscar soluciones”.

“Los sectores democráticos tenemos que actuar con responsabilidad, colocando por encima de todo los intereses de Venezuela”, indicó. Además, recordó que “Venezuela es lo que está en juego”.

También señaló: “¿Un gobierno tan malo como éste por qué se mantiene? Evidentemente, no solamente por sus meritos. Se mantiene porque en una buena medida las equivocaciones de los opositores lo han ayudado”.

“Soy partidario del consenso”

Adicionalmente, destacó: “Si yo no voy al proceso electoral, ¿qué camino escojo? ¿Cuál es la alternativa? ¿Me quedo mirando pa’l techo? ¿Me quedo pasando mi rabia y las cosas siguen de la manera que están? La reflexión hoy tiene que ser no cometer los errores que se han cometido en el pasado. Asumir que es posible mediante una decisión sólida, coherente de parte de los sectores democráticos, que se coloquen frente a un solo candidato”.

“Nosotros desde el MAS vamos a ayudar, vamos a contribuir a que se busque un candidato unitario, un candidato nacional que le pueda proponer al país una alternativa”, manifestó.

Por otra parte, explicó: “Yo no soy partidario de las primarias, soy partidario del consenso. Si el mecanismo es primarias, serán primarias. Hay que aclarar que las primarias es la fórmula que más le conviene al Gobierno. ¿Por qué? Se convocan primarias y el Gobierno le pone 500, 300 mil votos a un candidato, y después dice ‘éste ganó porque yo le puse los votos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Tú no puedes seguir jugando el juego que el Gobierno te propone”.

Finalizó: “Aquí se puede llegar a tener un candidato sin tener que correr ese riesgo de lo que implican las primarias”.

Etiquetas: candidato unitario | Entrevista Venevisión | Felipe Mujica | MAS