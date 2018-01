Fedecámaras: Gobierno repite las mismas recetas una y otra vez

ND / 21 ene 2018.- El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, aseveró que el Gobierno “repite las mismas recetas una y otra vez”. En su opinión, se deben atacar las causas del problemas.

Así lo dijo durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen.

“El Gobierno repite las mismas recetas una y otra vez. Desde aquel famoso ‘Dakazo’, recordemos en el 2013-2014, que acabó con la cadena de distribución de línea de blanca (…) En el mes de diciembre se dio un fenómeno similar con las tiendas de calzado, con las tiendas de ropa, que se les obligó a bajar los precios un 50 %. Muchas de esas tiendas hoy en día, ya en la tercera semana de enero, no han podido abrir sus puertas”, comentó.

Según resaltó, “ahora no hay cómo reponer” los productos. “Se están atacando las consecuencias y no las causas”, insistió.

Además, consideró que “ellos están entrampados en un mercado ideológico. Tienes que ir a desmontar el modelo del socialismo del siglo XXI en materia económica”.

El Petro

“¿Qué sabe Fedecámaras de la criptomoneda?”, preguntó Carlos Croes.

Para Larrazábal, el Petro es “uno de estos inventos que el Gobierno sigue sacando para tratar de solventar el problema económico sin abordar la realidad, sin abordar el fondo de la crisis económica. Para que cualquier medida económica funcione, tiene que haber confianza y lamentablemente la confianza es un activo que el Gobierno tiene en desuso”.

“No vemos que vaya a ser una solución a la crisis económica como el Gobierno lo aspira vender. Primero que todo, no se comporta como una criptomoneda normal”, expresó.

“Estamos en un nivel sumamente precario”

Por otra parte, Croes preguntó: “¿Qué nivel de abastecimiento tenemos en este momento?”.

“Tenemos un nivel sumamente precario. Cualquier ciudadano lo puede constatar en los anaqueles. Y lamentablemente es una situación que no tiende a la mejora. Cuando vamos al sector primario, únicamente se sembró el 30 % del área cultivable que se puede sembrar en el país en esta temporada”, explicó Larrazábal.

Croes también preguntó: “¿Este año cómo vamos a comer o cómo vamos a surtirnos nosotros los consumidores?”.

“Ese es el grave problema que estamos viendo, porque ahorita estamos como en una tormenta perfecta. Tenemos poco suministro de productos y lo que se está haciendo ahora, tenemos la novedad que es cómo trasladarlos por las carreteras venezolanas. Hemos visto en estas tres primeras semanas de enero saqueos de gandolas”, apuntó.

Croes agregó: “¿Qué te preocupa a comienzos de año como empresario y como ciudadano?”.

“Nos preocupa que el Gobierno no tome medidas económicas, que el Gobierno no esté abordando la realidad y las necesidades del pueblo venezolano desde un punto de vista serio. Necesitamos producir. El sector empresarial está dispuesto a producir. Somos parte de la solución y no somos parte del problema. Pero mientras el Gobierno siga atacando a la empresa privada, siga restringiendo la produciccion nacional, el ciudadano es el que va a seguir siendo afectado”, sentenció.

