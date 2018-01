Faría: Convocatoria a elecciones es una respuesta a las sanciones de la UE

ND / 23 ene 2018.- El constituyente Jesús Faría recalcó este martes que la convocatoria a elecciones presidenciales se trata de una respuesta a las sanciones impuestas por la Unión Europea. “Así lo presentó el camarada Diosdado Cabello. Es una respuesta. Nosotros apelamos a los mecanismos democráticos para que sea el pueblo quién decida si otras naciones deben venir a atropellar a nuestros líderes o por el contrario están a favor”, dijo en entrevista con Vladimir Villegas para Unión Radio.

Sobre el tema electoral descartó que las fuerzas del chavismo realicen unas primarias para escoger a su candidato, sin embargo, anunció que el 4 de febrero tendrán un “gran encuentro” para establecer las líneas fundamentales de la propuesta chavista. “Será un espacio para que las bases puedan expresarse en función del candidato”, acotó.

Aclaró que unas posibles candidaturas de Rafael Ramírez, Eduardo Samán o Rodríguez Torres no estarían dentro de las corrientes chavistas; se refirió a ellos como “gente que asumió actitudes donde defendía lo indefendible. Eran unas piltrafas que nos hacían el mayor de los daños”.

En el caso particular de Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, lo acusó de “terrorista” y aclaró que no está en el chavismo “desde hace mucho tiempo”.

Etiquetas: Constituyente | elecciones presidenciales | Jesús Faría | sanciones