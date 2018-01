Falcón: Este Gobierno está recogiendo maletas porque le toca ser oposición

Ronald Romero / 25 ene 2018.- El militante del partido Avanzada Progresista, Henri Falcón, aseguró este jueves que el chavismo “está prácticamente derrotado” en las elecciones Presidenciales.

“Este Gobierno está recogiendo maletas porque le toca ser oposición de este país. Ellos están prácticamente derrotados, pero luego debemos hacer un Gobierno de unidad nacional, que el mandato sea de un solo período y que renuncie a la reelección, que mande por cuatro años, no por seis y debe estar orientado para tomar las grandes decisiones que exige la economía”, señaló en el programa Shirley Radio que transmite Circuito Onda.

Lea más: Henri Falcón presentó su candidatura presidencial

El exGobernador del estado Lara afirmó que “era predecible” que el Gobierno adelantará los comicios para optar a la silla de Miraflores. “Eso fue inconstitucional, y lo anunciaron para agarrar a la oposición fuera de base. Nosotros hemos sostenido no abandonar el camino electoral y considerar el camino de la negociación para solucionar la situación que mantiene en un estado de caos al país”.

Hanri Falcón opinó sobre el proceso de Primarias que pretenden incentivar algunos voceros de la MUD. “Hay quienes apuestan a ese proceso, pero es literalmente imposible por la falta de recursos. El Consenso es materia de debate, por lo menos, Ramos Allup, Claudio Fermín, Andrés Velásquez, quieren Primarias. Nosotros estamos explorando que el método se pueda desarrollar”.

“Si el CNE decidiera que en 30 y 40 días se inscriban candidatos para las Presidenciales, sería imposible realizar las Primarias. Nosotros queremos la unidad opositora pero que no puede ser de cuatro o cinco partidos”, finalizó.

Los usuarios de las redes sociales, a través de la etiqueta #ShirleyConHenriFalcon, hicieron comentarios como los siguientes sobre la candidatura del exgobernador:

“#ShirleyConHenriFalcon perdiendo el tiempo… Yo no creo en los ex militantes del gobierno. Me perdonan…”, escribió el médico en Formación, FabriciooVe @FabriciooVe.

El cirujano, Rafael Barrios @manchaox69 comentó: “No tiene vida, lo que servirá es para perpetuar este desastre, no deberían ni pensar ir a elecciones con él #ShirleyConHenriFalcon”.

Pos tu parte, Ramón Bustamante @bustamar1967, dijo que entrevista a Henri Falcón es “perder el tiempo, es un cordero rojo, salta talanquera que jamás representará a una oposición verdadera”.

“No al voto y menos por Henri Falcón”, concluyó Daniela Ross @danielaross7.

El pasado 24 de enero de 2017, el exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, presentó su precandidatura a las elecciones presidenciales.

“Es increíble la desconfianza que siente la población venezolana hacia sus liderazgos, hacia sus partidos políticos (…) No hay solución posible en este país si no convocamos a la unidad, incluso más allá de los partidos. No es la unidad de los partidos políticos, es la unidad superior de un pueblo”, indicó durante una rueda de prensa.

vaya al foro

Etiquetas: 2018 | Falcón | presidenciales