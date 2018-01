Especial ND: Paludismo en Bolívar (II): “No voy a dejar que mi hijo muera”

Elías Rivas / 10 ene. 2018.- La grave situación de salud relacionada con la epidemia de paludismo en Bolívar está afectando la vida de todos los habitantes de la región, en la que, según la diputada Olivia Lozano, solo hasta noviembre se habían registrado más de 206 mil casos.

Todas las semanas, los bolivarenses que padecen malaria se acercan, en desesperación, a los módulos del Ministerio de Salud que proveen el tratamiento, aunque cada vez este es más difícil de conseguir, y los enfermos recurren a tratamientos con plantas o con creolina, que no curan el mal, y que, por el contrario, generan peores complicaciones de salud a cambio de un alivio temporal de los síntomas.

Noticiero Digital se trasladó al módulo de salud del sector Manoa en el estado Bolívar, el único centro que para el momento de escribir este reportaje contaba con el tratamiento, aun cuando los ambulatorios de Gran Sabana, Vista al Sol y Pozo Verde están también autorizados por el Ministerio de Salud para recibir los fármacos.

El panorama no dista en lo absoluto a meses anteriores. Un gran cúmulo de personas realizando dos tipos de colas: los que se les ha detectado paludismo por primera vez de un lado y los que han recaído por otro.

Todos con resultados de exámenes en las manos, firmados y sellados por el Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS), mientras son anotados en una lista por un miliciano.

Agua de hierbas para “calmarse”

Maritza Suárez tiene 74 años de edad, se encontraba entre las personas que van al módulo por primera vez a retirar el tratamiento. Cuenta que llegó a las 3 de la mañana; ya tenía dos días seguidos yendo al centro de salud sin suerte de poder obtener el medicamento.

Vive en el sector Vista al Sol, a unos 20 minutos en carro particular, zona que, según afirma la señora, está cundido de paludismo.

“Hace dos días no estaban entregando el tratamiento, al menos en la mañana cuando he venido. Ahora están diciendo que ayer (jueves) entregaron, pero en la tarde y 6 pastillas apenas”, expresa la ciudadana de tercera edad.

A las 9 de la mañana aún no había sido atendida por el personal del centro asistencial.

De igual forma Yajaira Orta y su esposo de 35 años, quien prefirió no identificarse, se encontraban en la cola desde las 5 de la mañana. Ambos del lado de los que han recaído en la enfermedad. Él ha sufrido con el parásito en cuatro oportunidades. Las tres veces anteriores ha recibido el tratamiento completo, pero esta cuarta vez no ha corrido con la misma suerte.

“Tenemos tres días viniendo, el martes no entregaron, el miércoles tampoco. Ayer (jueves) y que sí dieron, pero cuando llegamos nos dijeron que no había. A una conocida le dijeron que viniera a buscar el resto el próximo martes. Por eso vine, a ver si logramos conseguir algo esta vez”, narra la esposa del afectado

Para calmar los síntomas a su esposo, dice, han tenido que recurrir a “agua de hierbas”.

María Quiñonez también está en la cola de los que van por el tratamiento por primera vez. Ella acompaña a su hijo de 14 años, que es el paciente. Vive en el sector Toro Muerto de Puerto Ordaz, ambos llegaron a las 5 de la mañana y a las 9:35 de la mañana todavía seguía en la cola.

“De aquí no me muevo hasta conseguir el tratamiento. Supuestamente dijo la directora que nos van a entregar a todos”, asegura.

La señora confiesa sentirse cansada e incómoda por las penurias que debe pasar su hijo como el resto de los pacientes a las afueras del módulo bajo el inclemente sol de Guayana, aun así, recalca que es la única forma que tiene para conseguir el tratamiento, pues estuvo revisando un grupo de compra-venta en Facebook, llamado “El Perolero” y el tratamiento completo lo están vendiendo, según, en 1,8 millones.

“Yo no tengo esa cantidad de dinero para pagar por el tratamiento, qué más me queda que hacer esta cola. No voy a dejar que mi hijo se muera”, expresa.

Cuenta que semanas atrás vio el tratamiento completo (cloroquina y primaquina) en los puestos ambulantes del mercado municipal de San Félix a 800 mil bolívares, pero solo aceptaban efectivo.

La directora del ambulatorio urbano tipo III, Las Manoas salió un par de minutos a manifestarle a los pacientes que entregarían el medicamento pero les pedía un poco de paciencia.

Al momento de ser abordada por el equipo de Noticiero Digital, se negó a dar declaraciones a la prensa, no porque lo tuviese prohibido, asegura, sino porque su prioridad son los pacientes.

Aun así, señaló que diariamente se atendieron durante los últimos días del año, en promedio, unos 280 pacientes.

Se intentó comunicación con el equipo de prensa de la viceministra Moira Tovar para actualizar cifras de paludismo en lo que va de año y conocer el balance del plan de contingencia activado, pero no hubo respuesta.

El presidente del Colegio de Médicos de Venezuela – seccional Guayana, Hugo Lezama, califica la situación del sector salud en la región como “catastrófica”.

El médico señala que la cloroquina y primaquina, tratamiento para la malaria, son de uso exclusivo del Estado, y “no tienen por qué estar en manos de revendedores (…) A escasos metros del hospital Doctor Raúl Leoni (Guaiparo) revenden el tratamiento, los equipos médicos, yelcos, jeringas; todo el mundo lo sabe menos el director del hospital”, agrega.

