Especial ND / Paludismo en Bolívar (I): Los tratamientos completos solo se consiguen en el mercado negro

Elías Rivas / 9 ene. 2018.- El viacrucis que viven los pacientes con paludismo en Ciudad Guayana no terminó con el 2017, y prosigue este año. Cientos de personas acuden diariamente a los distintos centros de salud de esta localidad, ubicada al suroriente de Venezuela, rogando que la suerte los acompañe para encontrar completo el tratamiento contra la malaria.

En ese tedioso esperar (muchos deben permanecer más de siete horas en cola para obtenerlo), no soportan los síntomas al punto que terminan desmayados. El acelerado incremento de casos de paludismo en Bolívar, así como los decesos por esta enfermedad, son realidades que el Gobierno ya no puede tapar con un dedo.

Tanto así, que desde el Ministerio de Salud se activó un plan de contingencia, a principios de noviembre, por 72 horas, para combatir la enfermedad. Para ese entonces, la viceministra de esta cartera, Moira Tovar, explicaba que el despliegue sería en las ocho localidades del estado más afectadas.

Casos “oficiales”

En esa visita a Ciudad Guayana, la Viceministra también revelaba 43.012 casos solo en la semana epidemiológica 43 y 32 decesos en la entidad. Esta fue la razón por la cual decidió distribuir 200 mil tratamientos para las variantes vivax y falciparum de la malaria en esas ocho localidades.

La diputada de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Olivia Lozano, contradecía en ese entonces la cantidad de tratamientos entregados, asegurando que solo para noviembre existían más de 206 mil casos.

También la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología Nacional señalaban a través de un informe –difundido ese mes y publicado por El Correo del Caroní- que la dosis para tratar al creciente número de pacientes era insuficiente, pues para ese momento estimaban un repunte de 42,5% en el número de casos en Bolívar en lo que va de año, respecto a 2016.

Estas organizaciones, advirtieron, además, que las donaciones de medicamentos antimaláricos realizadas por la representación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela, durante abril y octubre de 2017, si bien podían alcanzar una cifra récord “serían insuficientes para cubrir las cantidades necesarias para tratar 392.040 enfermos en 12 meses”, citó el diario local.

Paludismo y sus recaídas

De acuerdo con el presidente del Colegio de Médicos de Venezuela –seccional Guayana–, Hugo Lezama, el paludismo, también conocido como la malaria, es una infección causada por el parásito plasmodium falciparum, que causa fiebre, insuficiencia renal y un estado general similar al de la gripe, incluyendo escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y cansancio.

Alberto Rivas ha recaído en la enfermedad catorce veces. Tiene 54 años y lleva unos 20 trabajando en las minas, al sur del estado Bolívar. Para el momento de esta entrevista –hecha por vía telefónica–, se encontraba en la mina “Yin Yan”, ubicada en El Callao.

De esas catorce recaídas, solo dos las ha atendido con parte del tratamiento adecuado. El resto de las veces ha aplicado medicina alternativa, “agua de plantas” –dice- y hasta creolina (desinfectante de origen mineral). Cuenta que en la actualidad los fármacos para tratar el paludismo pueden costar entre 1 millón 500 y 2 millones, o una grama de oro al sur del estado.

“Ese es el problema, yo me he salvado, digámoslo así, pero aquí hay gente que me ha superado e incluso han muerto por falta del tratamiento; es que no hay. Y los que se consiguen te los quieren vender en un millón 500, dos millones. La desesperación nos ha llevado a esto”, narra el entrevistado.

Rivas no desperdicia el momento para rechazar absolutamente la situación país. “Me he venido para acá (a las minas) porque tengo esposa, tres hijos, soy el sustento de mi familia, aun cuando mi esposa también trabaja, pero el sueldo no nos da. Sale mejor vender hasta arepas en la calle que ganar sueldo mínimo”, expresa.

“Es algo tremendo lo que está viviendo el país”, añade.

Sector salud “catastrófico”

Lezama, a su vez, califica la situación del sector salud en la región como “catastrófica”. Desde su criterio médico, dice que nunca antes había visto una crisis así.

“Es catastrófico lo que estamos viviendo. Estamos presenciando una falta de respuesta absoluta por parte de todos los niveles gubernamentales. Dentro del gremio médico hay frustración, desgano, estamos trabajando con las uñas… es una situación inédita”, agrega en entrevista para Noticiero Digital.

En relación con el tema del paludismo en Ciudad Guayana, Lezama lamenta –esta vez-, no aportar cifras concretas de casos “porque el desastre es tremendo”, sostiene. Aun así, precisa que solo la mañana de este viernes ha recibido decenas de llamadas de pacientes que les aseguran estar dispuestos a “pagar lo que sea” con tal de conseguir el tratamiento antipalúdico.

El médico insiste en que estos fármacos, cloroquina y primaquina, son de uso exclusivo del Estado. “No tienen por qué estar en manos de revendedores (…) A escasos metros del hospital Doctor Raúl Leoni (Guaiparo) revenden el tratamiento, los equipos médicos, yelcos, jeringas; todo el mundo lo sabe menos el director del hospital”, agrega Lezama.

Condena que la salud en Guayana se haya convertido en un negocio.

En cuanto a la incidencia de la enfermedad en pacientes, el médico informa que esto se debe a varios factores.

“Hay gente que tiene paludismo, consigue el tratamiento, pero ante la necesidad, prefieren venderlo. Otros recaen por contar con el tratamiento incompleto y por no seguir el esquema para consumirlo; esto genera resistencia en el comportamiento del parásito al punto que los médicos entonces nos vemos forzados a utilizar otros medicamentos –que tampoco se consiguen- y se nos hace difícil el manejo del paciente. Es una suma de toda una serie de cosas”, explica el galeno.

También hizo mención al consumo de medicina alternativa, específicamente al uso de la quinina, el más antiguo de los medicamentos contra la malaria, que se puede administrar de forma inyectada, intravenosa o intramuscular, e incluso tomarla en infusiones “por un mes máximo”, aclara.

Sobre el uso de la creolina advierte que se trata de un tóxico que puede ocasionar la muerte.

“Es cierto, muchos pacientes están tomando creolina para tratar la enfermedad, pero esto es un tóxico. Te puede matar. Cuántos de esos pacientes no habrán muerto por ingerirlo. Hasta dónde nos va a llevar este gobierno indolente”, cuestiona Lezama. “Ellos son seres humanos igual que nosotros, se nos están muriendo los venezolanos de mengua en hospitales y ambulatorios. Los centros no se dan abastos para tantos pacientes y el personal médico y enfermero también se ven en riesgos por no contar con las herramientas y equipos necesarios”.