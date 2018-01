Venezuela huye

Ya es un hecho que uno lo tiene en nuestras vidas: el venezolano está huyendo en cambote. Esta situación se parece un poco a la trama de un cuento de García Márquez donde la caída y quiebre de un botellón; donde se ponían a soplar a las parturientas, da para que la partera diga:

-Aquí va a pasar algo.

De inmediato todo el mundo huye de allí: unos primeros, otros después; pero al final el pueblo queda vacío. No hay venezolano que diga que no tiene un hijo o un sobrino en el extranjero, o que está a punto de partir alguno. Uno de mis vecinos huyó hace como unos seis meses, y esto a raíz de un susto que se llevó durante los días duros de las protestas callejeras. Meses antes me aseguraba que nunca iría a emigrar. De pronto veo por el Factbook en el piso de Cruz Diez en el aeropuerto de Maiquetía a su pequeña hija; una forma alusiva de decir que se iba, y así como este señor en cambote se va el venezolano.

Hoy me enteré que los dueños de la panadería, que queda en el centro comercial del sector, se van; creo que cierran, y lo más probable es que el negocio quede así; dadas las condiciones en las que se encuentran las vicisitudes de los panaderos para el día; como se va el dueño del abasto; al que un colectivo de Carrizal lo tiene amenazado de saqueo. Hace poco, me contó un vecino, mataron al dueño de un abasto ubicado en uno de los centros comerciales de la Panamericana en los Altos Mirandinos, y esto por venganza de haber asesinado éste a un atracador que se le vino encima, y pertenecía a determinado colectivo.

He allí la descomposición en la que se encuentra nuestro Estado; empezando porque este es un país que está en manos del hampa, y del hampa en todos los sentidos; desde la cuello blanco, hasta el malandrito que roba celulares en el Metro. Antes, uno llegaba a un terminal como el de Los Teques, en horas de la noche, todavía encontraba autobuses que rodaban hasta las nueve o diez. Hoy en día ese tipo de transporte lo asedió tanto el hampa; que la última unidad que se dirige desde allí a San Antonio, sale a las seis de la tarde. Así se ha venido reduciendo el transporte público en los Altos Mirandinos, y yo me imagino que igual situación la padecen los distintos suburbios caraqueños, y donde hubo en otra época mucho movimiento de pasajeros; pues hay que tomar en cuenta que Venezuela para ese entonces contaba con 14 mil industrias en plena producción, y había una gran actividad comercial y de servicios, de modo que había un personal nocturno, que pululaba todavía altas horas de la noche, por ejemplo, el que labora en los centros comerciales, cuando entonces estos establecimientos no cerraban tan temprano, como sucede ahora. Lo que significa que la vida nocturna en las ciudades venezolanas se acabó. A las siete de la noche el hampa decreta un toque de queda.

Sobre todo, esta estampida se acentuó a raíz de la elección de la constituyente cubana en julio del año pasado: un parapeto de terror, llamado a buscar la manera de perpetuar a esta gente en el poder, y que fue lo que indispuso a la ciudadanía; pues a esto no se le ve salida por ninguna parte, y como decía el Libertador en 1830, lo mejor que se puede hacer en nuestro país es huir; pues a la gente que nos gobierna, mientras más crítica se vuelve la situación, más beneficio le depara. Cuánto no se gana un agente cambiario, de esos que perciben dólares a diez bolívares, con un dólar a más cien mil bolívares. He allí lo que explica la fortuna astronómica; que han hecho algunos en muy pocos años, y que se dan el lujo de tener propiedades por todo el mundo.

Hace días se presentó, en uno de esos programas talk show que se transmiten por televisión, el caso de un venezolano; periodista, perseguido político, asilado en Miami; que demandaba la custodia de su hija a su ex pareja; que se había ido con su mejor amigo, y con quien había terminado casándose; un tipejo que en un comienzo había militado con el susodicho en la resistencia durante los días duros del 2014; sólo que a última hora un compadre suyo, que se posesionó de un ministerio, lo colocó en un cargo importante; olvidó sus ideas de resistencia opositora, y lo que le deparó el destino fue dinero y dinero; de modo que ahora quería comprar a todo Miami. Su idea era invertir en los EEUU: posesionarse de un apartamento; montar un negocio pues gozaba de la ciudadanía estadounidense, sólo que por ahora tenía que vivir en Venezuela; dado el género de vida que llevaba su trabajo en el ministerio; que era por donde comenzaba el conflicto con el padre de la niña, en cuestión, pues la ex pareja suya había ido a Miami para quitársela, y llevársela a vivir con ella a Venezuela, teniendo presente que aquí todo lo tenía resuelto. Lo cierto del caso es que cuando la conductora del programa le pregunta al tipejo que de dónde salía el dinero que poseía para permitirse hacer esas inversiones en los EEUU, respondió que estaba haciendo negocios con los chinos; un joven de una treintena de edad; lo que llenó de dudas a dicha conductora, y quien terminó sacándole las condiciones precarias de vida que llevamos los venezolanos; pues cualquier alto funcionario de un gobierno no obtiene tanto dinero como para invertir en los EEUU, que no sea por los llamados caminos verdes de la corrupción. Repito, cuánto no se gana una persona que percibe mil millones de dólares a diez bolívares, y los vende en el mercado negro a más de cien mil bolívares.

Porque ese es el drama que vivimos los venezolanos; mientras más se deteriora la situación económica; mejores dividendos para este tipo de enchufado; como el de este caso mencionado, y a quien lo ciega un voraz sentimiento de avaricia, y aun cuando se forran con el dinero del pueblo, tampoco el país les sirve, y tienen que huir como el vecino de mi casa.

[email protected]

vaya al foro

Etiquetas: Enrique Meléndez