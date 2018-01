Eduardo Piñate: El Sundde está acabando con el malandreo de precios

ND / 6 ene 2018.- El constituyente Eduardo Piñate criticó este domingo el remarcaje de precios en los comercios privados y defendió la acción de la Sundde.

“Una demanda inmediata es lo que yo he llamado el malandreo con los precios”, dijo el también presidente de la comisión de economía de la ANC. “Mira, aquí el día 3 de enero hubo un proceso masivo de remarcaje de precios en los comercios de Caracas (municipio Libertador), en Pérez Bonalde, Bulevar de Catia, en los alrededores del Metro de Propatria, La Candelaria, pero yo creo que eso fue generalizado. ¿Cómo se explica eso? ¿El incremento de salario mínimo que hizo el Presidente? Ellos pretenden demostrar y crear en la población (la idea de) que los aumentos salariales generan la inflación cuando la cosa es al revés. Aquí los salarios no suben todos los días, pero ellos están subiendo los precios todos los días”.

Piñate precisó también que la ANC está revisando la Ley de precios justos, que se refiere todos los productos no incluidos en la Ley de precios acordados. “Nosotros no vamos a acordar el precio del caviar, por decir una cosa”. Y agregó:

“Yo siempre he insistido… y hay gente que no le gusta que yo diga esto, pero lo voy a decir: Si el pueblo no pasa de la queja y la denuncia a la acción el Estado no va a poder solo… por eso es que yo decía en la intervención en la Asamblea Nacional y lo digo ahora… que es que estamos creando un sistema de fijación y tratamiento de los precios”.

Sobre la Ley de precios justos, Piñate dijo: “Es allí donde se establecen los procedimientos, las sanciones, etc., de productos que no están en los acordados porque nosotros no vamos a acordar el precio del caviar, por poner una cosa… porque esta Ley establece las sanciones y los procedimientos para el resto de los productos”.

El Constituyente se refirió también a la Ley de la unidad tributaria sancionatoria, “porque una de las causas de esa impunidad es que prefieren pagar las multas irrisorias que están ahorita con la unidad tributaria normal que cumplir la Ley”.

Etiquetas: Eduardo Piñate | precios | remarcaje | Sundde