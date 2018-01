Cinco diputados rompen el consenso en elección de directiva de la AN

Jennifer Suárez / 5 ene 2018.- Durante la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional para el año 2018 se designó como nuevo presidente al diputado Omar Barboza, a Julio César Reyes como primer vicepresidente y a Alfonso Marquina como segundo vicepresidente pese al voto salvado de las fracciones Prociudadanos y 16 de Julio.

Con 99 votos a favor y 5 en contra fue designada la junta directiva propuesta por el diputado Juan Guaidó. Sin embargo, y a pesar de los votos obtenidos de manera tradicional, los parlamentarios realizaron una votación nominal propuesta por la fracción 16 de julio, que dio como resultado final 102 votos a favor y 5 abstenciones.

La fracción Prociudadanos salvó su voto debido a que, según su vocero José Gregorio Aparicio, no se sentían a gusto con la selección. “Yo como diputado de esta fracción voy a salvar mi voto, y lo salvo por la siguiente razón: no fui consultado en ningún momento y eso en verdad me incomoda”.

Asimismo Aparicio se preguntó cómo es posible que un diputado no sea llamado ni para decirle los nombres que se leyeron este día, que luego de la votación pasaron a constituirse como la nueva junta directiva.

Del mismo modo la fracción 16 de julio salvó su voto, así lo afirmó el diputado Omar González quien explicó que la decisión se tomó “porque voceros de esa organización (UNT) tienen como oferta pública la convivencia con el régimen”.

Antes estos hechos, el diputado y expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, detalló que no era posible salvar el voto puesto que, para el momento de su intervención, no se había realizado la votación. Además agregó que los parlamentarios no deben proponerse “implosionar esta Asamblea Nacional”.

“No sé porque algunos tienen ‘culillo’ de decir que para salir de la dictadura es necesario un proceso de negociación”, manifestó Ramos Allup.

Cabe destacar que la fracción socialista integrada por los diputados Eustoquio Contreras, Germán Ferrer e Ivonne Téllez no estuvieron presentes en la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional.

