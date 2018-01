Dip. Luis Emilio Rondón: No hay tiempo para primarias

ND / foto: Unión Radio / 31 ene 2018.- El diputado de la MUD por UNT, Luis Emilio Rondón, precisó este martes que la oposición tendrá que llegar a un consenso y elegir un candidato unitario, puesto que el tiempo no da tiempo para realizar primarias.

“No va a dar tiempo, no van a permitir elecciones primarias y eso nos obligará a lograr un consenso. Eso calentará nuestras fricciones internas para que el candidato que surja tenga la mayor legitimidad y apoyo, pero no será el mecanismo que habíamos acordado inicialmente porque no hay tiempo”, manifestó en entrevista con Vladimir Villegas por Unión Radio.

El parlamentario se refirió al diálogo y dijo que aunque el proceso había avanzado, ahora se debe comenzar prácticamente de cero luego que el Gobierno llamara a elecciones presidenciales adelantadas.

“No hay humo blanco, no hay decisión en cuanto a qué acuerdo materializar porque a pesar de que habíamos avanzado mucho en un memorándum de entendimiento, el Gobierno decidió desacatar esos acuerdos, convocaron unilateralmente las elecciones presidenciales, violando lo que establece la ley y lo que ellos se empeñaron en decir: que los candidatos tenían que ser, producto de unas consultas de base de las respectivas organizaciones políticas”, sostuvo.

Etiquetas: Luis Emilio Rondón