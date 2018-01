Dip. Guzamana y Aparicio se abstendrán de votar nueva junta directiva de la AN

ND / 5 ene 2017.- Los diputados José Aparicio y Römer Guzamana, del movimiento Prociudadanos, rechazaron este viernes la designación de Omar Barboza para dirigir el Parlamento y anunciaron que no votaran su designación este viernes.

“La sorpresiva proposición de Barboza demuestra un mar de contradicciones de un sector que perdió el rumbo”, dicen.

A continuación el comunicado:

Nos abstenemos de votar y respaldar la nueva directiva de la Asamblea Nacional, concretamente de su presidente Omar Barboza. En consecuencia en el debate de este 5 de enero no respaldaremos su postulación.

La sorpresiva proposición de Omar Barboza demuestra un mar de contradicciones de un sector que perdió el rumbo al participar en las negociaciones de Santo Domingo, pero elegir como jefe del parlamento a alguien que se opone a estos.

Es la política hecha no en favor del país. No para solucionar los males nacionales sino para complacer las redes sociales, y abandonar toda cordialidad cívica en la política.

Fue la cordialidad cívica, la prudencia, lo que le permitió a Adolfo Suárez abrir España a la democracia con el concierto del propio franquismo.

El ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier tipo de solución con que se trata de enfocar los problemas del país, no son un arma legítima porque, precisamente, pueden desorientar a la opinión pública para que reclame soluciones mágicas. Y saben cuán caro hemos pagado eso en el pasado. Ahí tienen las trágicas consecuencias de la anti política en 1998.

Le hemos hecho creer a la gente que no sentarse en una mesa de negociación iba a resolver todos los grandes males que pueden existir en el país. Y no era cierto. El gobierno ha ganado tiempo, y nosotros lo hemos perdido.

La negociación es, sin duda, un instrumento válido para todo acuerdo pero en él hay una regla de oro que no se puede conculcar: no se debe pedir ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar porque, en esa entrega, se juega la propia existencia de los interlocutores.

