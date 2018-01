Dip. Correa: Vamos a revalidar la tarjeta de la Unidad

ND / 23 ene 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, aseguró este martes que revalidarán la tarjeta de la Unidad Democrática, a su juicio, vale la pena. “El Gobierno no tiene por qué fijar las fechas de las elecciones, ese poder es exclusivo del CNE. En ningún país del mundo pasa lo que se ve aquí (…) Esta es una situación ilegal pero no le daremos el gusto al Gobierno. Vamos a revalidar la tarjeta de la Unidad. Vale la pena el voto”, dijo Correa en entrevista para Globovisión.



El parlamentario calificó como error no haber usado el emblema de la MUD en elecciones recientes.

“En el pasado fuimos mayoría y conseguimos una votación abundante con la tarjeta de la Unidad. Creo que hay que aprender de los errores”, expresó.

Sobre el proceso de diálogo Correa dijo que “el Grupo de Lima señala que debemos recibir ayuda humanitaria y reclama que ese acuerdo no se está cumpliendo”. Según su criterio, “el Gobierno ha convertido a la Cancillería en un instrumento político y no en un servidor de los venezolanos en el exterior”.

vaya al foro

Etiquetas: José Gregorio Correa | MUD | tarjeta | validación