Desalojan a cientos de venezolanos de una cancha deportiva en Cúcuta

Ronald Romero / 24 ene 2018.- Autoridades en Cúcuta desalojaron a cientos de venezolanos que se encontraban en una cancha del barrio Sevilla de dicha ciudad, luego que vecinos del lugar protestarán en contra de su permanecía en el sitio deportivo.

El pasado 23 de enero de 2018 el diario colombiano La Opinión, reseñó que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía actuó este martes para proteger a los inmigrantes.

Atacaron con bombas incendiarias a venezolanos en Cúcuta

“Los vecinos no son xenofóbicos, pero a los venezolanos no los queremos más aquí, pues están cometiendo actos delincuenciales, amenazan a los vecinos y le dan mal uso a la cancha”, expresó una cucuteña que se encontraba en el sitio.

“Sacarlos a la calle no es la solución. Hay que buscar una manera para que ellos duerman en Venezuela y trabajen acá”, el defensor regional del Pueblo, Jorge Villamizar.

El alcalde de Cúcuta, César Rojas, aseguró que los venezolanos que se encuentran en la ciudad no “son refugiados, no hay una guerra civil en Venezuela por lo cual no podemos hablar de albergues o refugios. Ellos pueden trabajar en las calles, deambulando como vendedores informales, pero no pueden dormir en estos escenarios deportivos, ni en las calles, ni en los parques, pues no se va a permitir. Esto no es de recursos es de decisiones, de tomar decisiones para que ellos no duerman ni sigan durmiendo acá. Hemos sido permisivos con ellos pero ya hay confrontaciones con los vecinos por eso vamos a tomar decisiones”.

Para finalizar, el secretario de Seguridad Ciudadana , Mauricio Granco, instó a los ciudadanos del país petrolero a sacar su papeles para que esté legales en el país vecino. “Los que están legales, bienvenidos, pero los que están ilegales tienen que buscar otra manera porque ya están ocasionando un problema. No pueden permanecer de manera indefinida en territorio colombiano con la tarjeta de movilidad fronteriza. Acá no hay las mínimas condiciones de salubridad ni de nada”.

