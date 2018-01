Dennis Fernández: 2018 se vislumbra peor

ND / 5 ene 2018.- La segunda vicepresidenta de la AN, Dennis Fernández, precisó este viernes que en medio de las dificultades del país, la directiva saliente de la AN dieron una “batalla muy dura” y fueron consecuentes en su trabajo.

En entrevista para Primera Página, programa que transmite Globovisión, la parlamentaria indicó que “la complicación del país obviamente que complicaba el desenvolvimiento de la Asamblea” y mencionó la dificultad que tienen los parlamentarios para trasladarse hasta Caracas a las sesiones y los problemas de presupuesto del Parlamento.

“Sin embargo creo que esta directiva, estos 109 diputados activos dieron una batalla bien dura y estuvieron allí consecuentes, constantes, haciendo su trabajo en las comisiones, elaborando leyes, trabajando en sus estados”, sostuvo.

Fernández señaló que a los parlamentarios les tocó un año muy difícil y que este 2018 se vislumbra “peor”. “Creo que este 2018 vislumbra, lo que visualizamos en el país es que sería peor que el año 2017 desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político también con la conflictividad política que se desarrolló en medio de protestas de calle, de manifestaciones, de la gente solicitando libertad, reivindicaciones, por la crisis de la comida, la crisis de las medicinas. Hoy nos encontramos con una Venezuela en peores condiciones que la que tuvimos durante esos meses de protestas”, puntualizó.

Se refirió a la gestión de Henry Ramos Allup frente al Parlamento y la calificó como “brillante” y “exitosa” y aseveró que la misma se dio en un año con menores dificultades que la de este año 2017.

“En el año 2017 cuando se produce el cambio de directiva naturalmente se inicia ese año con algunas expectativas y luego con el devenir del tiempo se generaron protestas, el pueblo en la calle y la situación de alimentación peor cada día. Y hoy 2018 es peor que el 2017, es decir, que cada año es peor. No porque Henry Ramos o Julio Borges hayan sido presidentes, sino porque el Gobierno nacional, que acusa a unos a otros de cuál es peor, no se hace una autoevaluación de que la peor gestión, la más nefasta que ha tenido este país durante toda su historia republicana es la de Nicolás Maduro”, acotó.

“El diálogo es necesario”

Por otro lado se refirió al proceso de diálogo y aseguró que es una vía necesaria, aún cuando no produzca resultados, pero se agote la vía. “En esa mesa de diálogo estamos muy esperanzados no solo los factores políticos, el pueblo está esperanzado en esa mesa de dialogo para que se coloque una fecha a las elecciones, que permitan que nosotros podamos presentar candidaturas unitarias, que también se hable del tema del Consejo Nacional Electoral y que permita garantías”, enfatizó.

Ante la pregunta de la periodista Esteninf Olivarez sobre si la MUD iría o no a las elecciones con el mismo CNE, la parlamentaria respondió: “Planteamos (en el diálogo) que hayan garantías. Y si no se sustituye el CNE es un punto que nosotros tenemos que considerar a lo interno (…) Yo en lo particular creo que hay que ir a las elecciones, porque nosotros no podemos dejarle el camino abierto y dejarle Venezuela a este Gobierno. Hay que luchar con lo que tenemos”.

Sobre las primarias dijo que desde Acción Democrática están convencidos que son el mecanismo y la alternativa para seleccionar el candidato de la MUD y destacó, ese sentido, que debe existir un gran acuerdo de gobernabilidad que permita que todos los factores políticos tengan un gran compromiso con la gente.

Etiquetas: AN | Dennis Fernández