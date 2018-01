Delcy Rodríguez; sobre presidenciales: No son elecciones prematuras

ND / 28 ene 2018.- La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, confia en que el presidente Nicolás Maduro “seguirá gobernando” Venezuela. Asimismo, aseveró que la convocatoria a elecciones presidenciales está dentro del “tiempo constitucional”.

Durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, afirmó: “No son elecciones prematuras. Venezuela se encuentra en el tiempo constitucional para realizar las elecciones presidenciales”.

También habló sobre las reacciones de algunos gobiernos, los cuales han rechazado el adelanto de los comicios presidenciales. “La comunidad internacional se relaciona no a través de la violencia, no debería relacionarse a través de desmanes. Debería relacionarse a través del derecho internacional que contempla, entre otras cosas, como principio y es un principio de la Carta de las Naciones Unidas, la autodeterminación de los pueblos”, dijo.

“Debe respetarse la autodeterminación del pueblo venezolano para decidir su destino. Debe respetarse el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados”, enfatizó Rodríguez.

Calificó de “inmorales” y sin “ética” a los gobiernos que han cuestionado a Venezuela.

“Mantendremos al pueblo en Miraflores”

De igual forma, Rodríguez manifestó que con la ANC “hemos traído el reequilibrio político, un reequilibrio político que se había perdido por la forma depravada en la que factores de la derecha actuaron cuando ganaron en diciembre de 2015. Pretendieron crear un desequilibrio en nuestra patria”.

Al hablar de la decisión de la ANC de adelantar los comicios, expresó: “La convocatoria a elecciones presidenciales ratificará nuevamente al pueblo de Venezuela en el centro del mando. Con el comandante Chávez llegó el pueblo a Miraflores y nosotros en estas elecciones mantendremos al pueblo en la silla de Miraflores”.

Sin embargo, aseguró, “hay peligro de la paz porque sabemos que hay amenazas ciertas a la paz y a la estabilidad de la República. Hay amenazas a la integridad territorial de Venezuela. El Jefe de Estado ha anunciado el desmantelamiento de grupos extremistas importantes que causaron terror en nuestra población. Pero eso no quiere decir que el imperio no tenga intenciones de la desestabilización”.

“Estamos preparados, pero eso no quiere decir que no debamos estar alertas, que nuestro pueblo no deba estar alerta. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar muy cuidadosos de lo que ocurre en nuestro entorno para prevenir y para alertar”, puntualizó Rodríguez.

“La oposición no es independiente”

Por otro lado, José Vicente Rangel preguntó: “¿Qué piensas tú del proceso electoral? (…) ¿De qué manera se puede desarrollar este proceso electoral cuando la oposición está prácticamente desaparecida, confundida, dividida?”.

“La oposición tiene una tragedia personal que es que no son independientes y depende de lo que le diga el jefe de la CIA, o lo que le diga un subsecretario o lo que le diga su jefe directamente. Por eso es que están desaparecidos. Porque Venezuela, que retomó los mecanismos de la independencia, jamás va a volver atrás”, insistió.

En su opinión, “ellos se metieron por ese camino de la violencia, de la intervención. Hemos tenido que vivir la espeluznante imagen de un venezolano pidiendo la intervención de Venezuela, un diputado pidiendo la intervención militar de Venezuela, un diputado pidiendo sanciones contra Venezuela. Ese es el resultado. Tenemos que esperar a ver cuál será el mandato de su jefe, aunque ya sus jefes jugaron posición adelantada. Tienen una nueva modalidad imperial que es desconocer resultados antes de que ocurran”.

“Ellos saben lo que aquí va a ocurrir y están jugando posición adelantada. Tengo confianza que hay sectores de la oposición no dependientes de estos mandatos y van a participar con el mejor sistema electoral del mundo, con una observación internacional amplia. Y eso lo hemos señalado en la mesa de diálogo. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Claro, preservando siempre nuestra dignidad como pueblo. Jamás el desquiciado de Luis Almagro vendrá a nuestra patria, pero vamos a tener una observación internacional amplia, vamos a tener un acompañamiento internacional que sepa realmente de qué se está tratando la realidad de Venezuela y testifiquen que tenemos el mejor sistema electoral del mundo”, explicó Rodríguez.

“Debemos consolidar la victoria”

Por otro lado, Rangel preguntó: “¿Qué pronosticas para el futuro inmediato?”.

“Me emociona entrar nuevamente en una fiesta electoral (…) pero debemos abocarnos a consolidar esa victoria, a que el pueblo de Venezuela se mantenga en la silla de Miraflores”, apuntó.

Resaltó que “el presidente Maduro ha obtenido el respaldo de sectores” y “va a seguir gobernando Venezuela”.

“El Presidente ha obtenido el respaldo de todos los movimientos sociales, de las mujeres, de los jóvenes, de los movimientos políticos, de las organizaciones sociales”, destacó.

Comentó: “Si usted me pregunta por mi ánimo, yo le digo que estoy muy contenta pero tengo algo de preocupación y son esas amenazas que existen sobre la estabilidad de Venezuela. Y por eso el llamado es a que todos consolidemos y que todos defendamos que el pueblo siga en la dirección estratégica del destino venezolano”.

Etiquetas: Delcy Rodríguez | elecciones presidenciales | José Vicente Hoy