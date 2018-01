Danilo Medina: Gobierno y oposición venezolana se comprometió a asistir al diálogo

Jennifer Suárez / 26 ene 2018.- El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, indicó este viernes que si la oposición no asiste al proceso de negociación “es una decisión de ellos”. La información se dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter en el, a través de un video, el presidente expresó que “el compromiso que hicieron con nosotros es que el 29 hay diálogo, si deciden no venir ya es una decisión de ellos (…) esto se consultó previamente con ambas partes”.

Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de que el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido reiterara que si no existen las garantías electorales, la oposición no asistiría en el diálogo.

“Presidente Medina, valoramos sinceramente todo su esfuerzo, pero si el Gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular, no será posible concurrir a su país”, dijo Florido a través de su cuenta oficial de Twitter.

Cabe destacar que luego de que la Asamblea Nacional Constituyente, a través del constituyentista y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, convocara a elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre del año, los dirigentes opositores afirmaron que no participarían en el proceso de diálogo.

Del mismo modo y ante estos hechos, el canciller de México, Luis Videgaray anunció su retiro del proceso de diálogo por no estar de acuerdo con la convocatoria de la ANC. “Lo hago con un gran pesar por el cariño que tenemos a Venezuela”, expresó.

