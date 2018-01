D´Amelio: Voluntad Popular y Puente quedan autocancelados

Jennifer Suárez / 25 ene 2018.- La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D´Amelio, informó este jueves que los partidos Políticos Voluntad Popular y Puente se “autocancelaron” debido a que no participarán en el proceso de renovación de partidos que está pautado para este 27 y 28 de enero.

La información la dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter en la que señaló que “los partidos Voluntad Popular y Puente quedan autocancelados, porque al no atender a la convocatoria de renovación de partidos hecha por el CNE automáticamente decidieron cancelar sus partidos al no cumplir con los requisitos de ley, según el artículo 32, literal d) de la LPPRPM”.

Lea más: Dip. Flores: Voluntad Popular respaldará la tarjeta de la Unidad

Lea más: Primero Justicia validará con la tarjeta de la MUD

En este sentido, destacó que en el caso de la Mesa de la Unidad Democrática “existen querellas en sede judicial en 7 estados (Aragua, Apure, Bolívar, Carabobo, Monagas, Trujillo y Zulia) y por lo tanto ese partido no podrá renovar en esos estados al existir una medida cautelar que le impide realizar actividades en los mismos”.

D´Amelio también se refirió al partido Primero Justicia por el informó que “aún no ha notificado de manera formal al CNE que no va a participar en la renovación, por lo que si no presenta su renuncia a ella, las manifestaciones de voluntad que se expresen por Primero Justicia se atribuirán a ella y no a otro partido, en este caso a la MUD”.

Explicó que “las elecciones presidenciales se organizan más fácilmente porque es un solo cargo a elegir, con una sola circunscripción, aunque con el Registro Electoral adecuado a las entidades del país, y menos cantidad de candidatos, existiendo unas 15 organizaciones políticas vigentes”.

Esta validación de partidos se realizará por órdenes emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente, puesto que el año pasado dicha acción también se habría realizado.

vaya al foro

Etiquetas: CNE | MUD | Presidenciales 2018 | Tania D'Amelio | validación de partidos