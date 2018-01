Madre de Oscar Pérez exige entrega del cuerpo

ND / 21 ene 2018.- La madre del exinspector del Cicpc Oscar Pérez exigió este sábado en la noche la entrega del cuerpo de su hijo. Pidió, por encontrase en el exilio, entregárselo a su hermana, “único familiar directo”, y no al padrede quien dijo nunca reconoció a Oscar Pérez.





“¿Cómo es posible que a estas horas no hayan podido entregar el cuerpo de mi hijo a su único familiar, que es mi hermana, su tía Aura Pérez. Exigo por favor que le hagan entrega del cuerpo a mi hermana. Es su único familiar directo. Mi hijo no fue reconocido por su padre, es a ella y es la que está allí para eso, para que me entreguen a mi hijo y yo pueda darle cristiana sepultura. Ahorita me encuentro en el exilio y por eso no puedo llegarme hasta allá”.

vaya al foro

Etiquetas: cuerpo | madre | Óscar Pérez